СМИ нашли на сайте Минобороны новую фотографию Чепиги

На сайте Минобороны опубликована фотография стенда выпускников Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ), получивших звание Героя России, на которой, как сообщает «Дождь», есть фото Анатолия Чепиги (в среднем ряду крайняя справа).

Фото: Минобороны РФ

Стенд попал на фотографию со дня открытых дверей, фоторепортаж с него также опубликован на странице вуза на сайте Минобороны. Как сообщает «Радио Свобода», это же фото Чепиги можно найти на том же стенде в группе выпускников ДВОКУ в социальной сети «Одноклассники». На нем видно, что самое правое фото в среднем ряду подписано «Чепига Анатолий Владимирович».

В конце сентября эксперты The Insider и группы расследователей Bellingcat заявили, что под именем Руслана Боширова, которого британская полиция считает причастным к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, скрывается полковник Анатолий Чепига. Они обнаружили фото человека, похожего на Боширова, на групповой фотографии, размещенной в справке об истории ДВОКУ, после чего провели поиск человека по имени Анатолий Чепига в базах данных. Экс-командир Чепиги в ДВОКУ Александр Боржко заявил, что курсант с такой фамилией в 2001 году закончил учебное заведение, однако данные о его причастности к отравлению Скрипалей «попахивают легкой шизофренией». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался размышлять, похож ли Чепига на Боширова.

Экс-журналист Центра управления расследованиями (ЦУР) Сергей Канев со ссылкой на свой источник заявил, что Чепига участвовал в эвакуации экс-президента Украины Виктора Януковича в 2014 году. По данным Канева, именно за эту операцию он получил звание Героя России.