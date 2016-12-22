ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,25 64,96 EUR Нал. 76,15 74,93 USD Бирж. 65,50 +0,50 EUR Бирж. 75,62 +0,42 USD ЦБ. 65,22 -0,35 EUR ЦБ. 75,23 -0,76 EUR/USD 1,16 -0,00 BTC/USD Бирж. 6551,20 -29,50 IMOEX 2449,70 -0,91% RTSI 1181,61 -0,81% Brent 85,11 +1,14% DJIA 26774,28 +0,39% Nasdaq 7998,52 -0,48%
СМИ нашли на сайте Минобороны новую фотографию Чепиги
Лента новостей
Кремль ответил на угрозы США уничтожить российские крылатые ракеты 02 окт, 23:43, Политика Сотни протестующих ворвались на территорию парламента Армении 02 окт, 23:20, Политика Постпред США при НАТО пояснила свои слова об «уничтожении» ракет России 02 окт, 23:14, Политика Ученые заявили об обнаружении самой удаленной карликовой планеты 02 окт, 23:02, Технологии и медиа Ultra-прочность: обзор легкого ноутбука для путешествий 02 окт, 22:45, РБК и Lenovo СМИ нашли на сайте Минобороны новую фотографию Чепиги 02 окт, 22:38, Общество Аваков заявил о причастности «отравителя Скрипаля» к бегству Януковича 02 окт, 22:15, Политика «Новые технократы»: как Путин сменил курганского и липецкого губернаторов 02 окт, 22:14, Политика КПРФ отказалась снимать своего кандидата с выборов главы Хакасии 02 окт, 22:08, Политика Лига чемпионов по футболу. ЦСКА — «Реал». Онлайн 02 окт, 22:00, Спорт Сирия привлечет Россию к строительству железной дороги в Ирак 02 окт, 21:46, Политика Пашинян пригрозил уйти в отставку из-за принятого в парламенте закона 02 окт, 21:38, Политика Как в России выращивают быков элитной породы блэк ангус 02 окт, 21:35, РБК и Мираторг Экс-охранник Януковича попросил суд допросить его о Чепиге 02 окт, 21:34, Политика Тренер «Монако» пообещал выпустить Головина в матче ЛЧ с «Боруссией» 02 окт, 21:33, Спорт Киселев ответил на идею Захаровой провести брифинг на своей «тайной даче» 02 окт, 20:57, Общество Путин подписал усиливший наказание за отказ удалять ложные данные закон 02 окт, 20:47, Политика Шойгу отчитался о доставке в Сирию комплексов С-300 02 окт, 20:36, Политика ВТБ закрыл сделку по покупке банка «Возрождение» 02 окт, 20:32, Финансы Правительство выделило Минобороны участок в Азовском море в целях обороны 02 окт, 20:28, Политика Загоревшийся в Балтийском море паром дойдет до Литвы самостоятельно 02 окт, 20:19, Общество Косовский баланс: зачем президент Сербии приезжал к Путину 02 окт, 20:15, Политика МИД ответил на заявления США о готовности уничтожать российские ракеты 02 окт, 20:13, Политика Путин заявил об отсутствии выигрыша для бюджета от пенсионной реформы 02 окт, 20:01, Экономика Путин выразил соболезнования в связи со смертью Романа Карцева 02 окт, 19:54, Общество Путин создал в Кремле новое управление 02 окт, 19:46, Политика Индия решила купить у России С-400 на $5 млрд вопреки угрозе санкций США 02 окт, 19:34, Политика Ушаков допустил встречу Путина и Эрдогана до конца года 02 окт, 19:33, Политика
СМИ нашли на сайте Минобороны новую фотографию Чепиги
Отравление Скрипалей, 02 окт, 22:38
0
СМИ нашли на сайте Минобороны новую фотографию Чепиги

На сайте Минобороны опубликована фотография стенда выпускников Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ), получивших звание Героя России, на которой, как сообщает «Дождь», есть фото Анатолия Чепиги (в среднем ряду крайняя справа).

Фото: Минобороны РФ

Стенд попал на фотографию со дня открытых дверей, фоторепортаж с него также опубликован на странице вуза на сайте Минобороны. Как сообщает «Радио Свобода», это же фото Чепиги можно найти на том же стенде в группе выпускников ДВОКУ в социальной сети «Одноклассники». На нем видно, что самое правое фото в среднем ряду подписано «Чепига Анатолий Владимирович».

В конце сентября эксперты The Insider и группы расследователей Bellingcat заявили, что под именем Руслана Боширова, которого британская полиция считает причастным к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, скрывается полковник Анатолий Чепига. Они обнаружили фото человека, похожего на Боширова, на групповой фотографии, размещенной в справке об истории ДВОКУ, после чего провели поиск человека по имени Анатолий Чепига в базах данных. Экс-командир Чепиги в ДВОКУ Александр Боржко заявил, что курсант с такой фамилией в 2001 году закончил учебное заведение, однако данные о его причастности к отравлению Скрипалей «попахивают легкой шизофренией». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался размышлять, похож ли Чепига на Боширова.

Экс-журналист Центра управления расследованиями (ЦУР) Сергей Канев со ссылкой на свой источник заявил, что Чепига участвовал в эвакуации экс-президента Украины Виктора Януковича в 2014 году. По данным Канева, именно за эту операцию он получил звание Героя России.

Теги: фото , военнослужащие
Главное
Постпред США при НАТО пояснила свои слова об «уничтожении» ракет России Политика
Материалы по теме
Экс-охранник Януковича попросил суд допросить его о Чепиге Политика
Кремль отказался вести дискуссию о личности Боширова Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter