Экс-охранник Януковича попросил суд допросить его о Чепиге

Константин Кобзарь, бывший глава службы безопасности экс-президента Украины Виктора Януковича, обратился в киевский суд с просьбой допросить его о роли Анатолия Чепиги, также известного под именем Руслана Боширова, в сопровождении эск-главы государства в Крым в феврале 2014 году. Об этом в Facebook сообщил адвокат Януковича Виталий Сердюк.

Он также приложил к посту копию заявления Кобзаря на имя председателя Оболонского районного суда Киева Владислава Девятко.

Накануне бывший журналист Центра управления расследованиями (ЦУР) Сергей Канев рассказал, что полковник Главного управления Генштаба Анатолий Чепига, которого расследователи Bellingcat и The Insider считают скрывающимся под именем Руслана Боширова, возглавлял операцию по эвакуации Януковича в Россию. По словам Канева, он был с Януковичем вплоть до эвакуации и именно за эту операцию получил звание Героя России.

Британская полиция назвала Руслана Боширова и Александра Петрова главными подозреваемыми в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Президент России Владимир Путин заявил, что мужчины являются гражданскими лицами. Как утверждают Петров и Боширов, они приехали в Солсбери, чтобы отдохнуть и посмотреть собор.

В конце сентября эксперты The Insider и Bellingcat заявили, что под именем Боширова скрывается полковник Главного управления Генштаба Анатолий Чепига, выпускник Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ). Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала эту информацию «новым вбросом», а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался рассуждать, похож ли Чепига на Боширова.