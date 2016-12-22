МИД России назвал провокацией вторжение спецназа Косово на север края

Сербия в минувшую субботу после подхода косовских спецназовцев к северным районам края привела войска в полную боевую готовность. Российский МИД заявил о провокации и запугивании косовских сербов

Мария Захарова (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Российский МИД считает провокацией «демонстративное вторжение» спецназа Косово в районы на севере края, населенные сербами. Цель этой провокации — «запугивание косовских сербов и оказание давления на Сербию», говорится в комментарии официального представителя МИДа Марии Захаровой.

Захарова заявила, что Россия осуждает «пассивное поведение международных сил для Косово, которые не предприняли никаких действий», отметив, что эти силы должны обеспечивать безопасность в регионе в соответствии с мандатом Совета Безопасности ООН.

«Столь безответственное поведение косовских властей могло повлечь за собой новое кровопролитие в Косово, дестабилизацию в Балканском регионе в целом», — добавила Захарова. По ее мнению, силовые попытки установить контроль над районами, населенными сербами, приведут к разжиганию межэтнической напряженности.

29 сентября армия Сербии была приведена в состояние полной боевой готовности по распоряжению президента страны Александра Вучича. Причиной для такого решения стала ситуация на административной границе Сербии и автономного края Косово и Метохия: 60 сотрудников спецназа полиции Косово подошли к Газиводскому озеру, снабжающему водой ГЭС «Газивода», также они заняли Центр экологии и спорта в общине Зубин Поток. МВД Сербии утверждало, что спецназовцы задерживали «сербов, которые не совершили каких-либо преступлений».

Позднее СМИ сообщили, что действия спецназа были связаны с визитом на Газиводское озеро главы косовской администрации Хашима Тачи.

Президент Сербии заявил, что во время встречи с российским коллегой попросит его совета и поддержки «на всех международных форумах». Александр Вучич пояснил, что среди важных вопросов, которые он будет обсуждать с Владимиром Путиным, приоритетом будет именно ситуация в Косово.