Мэй ответила на сравнение Евросоюза с СССР

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Евросоюз не похож на СССР. Об этом она заявила на ежегодной конференции британской Консервативной партии, сообщает Reuters.

По ее словам, хотя в составе Евросоюза и есть страны, которые раньше были частью СССР, сейчас это демократические государства, поэтому ЕС и Советский союз — «разные организации».

Накануне министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант сравнил процесс выхода страны из состава Евросоюза (Brexit) с правом выезда из Советского Союза. Он заявил, что ЕС становится «тюрьмой» наподобие СССР, где гражданам запрещалось покидать страну.

В сентябре лидеры Евросоюза на саммите в Австрии отклонили план Мэй по выходу из организации. Премьер-министру посоветовали пойти на уступки по торговле и таможенным соглашениям по границе Британии и Ирландии. Председатель Европейского совета Дональд Туск после саммита заявил Мэй, что ее план не будет работать. После этого британский премьер-министр констатировала, что переговоры по Brexit зашли в тупик.

Ранее британский министр по вопросам Brexit Доминик Рааб заявлял, что Соединенное Королевство может оставить Брюссель без компенсации в £39 млрд за выход из ЕС в том случае, если стороны не составят новое торговое соглашение.

В июне 2016 года прошел референдум о выходе Королевства из состава ЕС, это предложение поддержали 51,9% британцев.