Глава МИД Великобритании назвал ЕС «тюрьмой» и сравнил его с СССР

Евросоюз становится «тюрьмой», подобно СССР, который запрещал своим гражданам выезжать, заявил глава МИД Великобритании на съезде Консервативной партии, обсуждая позицию Брюсселя по Brexit. Об этом сообщает The Independent.

Хант подчеркнул, что ЕС был основан для того, чтобы «защищать свободу», и задал вопрос: «Что же случилось с убеждениями и идеалами европейской мечты? Ведь это в Советском Союзе запрещали людям уезжать», — сказал министр, сравнивая Brexit с правом выезда из советского государства.

«Урок истории понятен: если ты превращаешь ЕС в тюрьму, то желание выйти из него не исчезнет, оно вырастет. И тогда мы уже не будем единственным заключенным, который хочет сбежать», — заключил Хант.

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