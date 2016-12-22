Мэй заявила о тупике в переговорах с ЕС по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что переговоры с Евросоюзом по Brexit зашли в тупик. Об этом сообщает Reuters.
Как заявила Мэй, отклонять предложения другой стороны без детального объяснения и встречных предложений недопустимо. «Так что сейчас нам необходимо услышать ответ ЕС на вопросы о том, в чем заключаются проблемы и какие возможны альтернативы, чтобы мы могли их обсудить. Пока этого не произойдет, мы не сможем достичь какого-либо прогресса», — сказала она.
На саммите в Австрии 20 сентября лидеры ЕС отклонили план Мэй, отметив что она должна пойти на уступки по торговле и таможенным соглашениям по границе Великобритании с Ирландией. После саммита председатель Европейского совета Дональд Туск сказал Мэй, что ее план по Brexit в существующей форме не будет работать. Он отметил, что там есть «позитивные элементы», однако Евросоюз не может принять какие-либо предложения, которые угрожают единому рынку.
В июле британский министр по вопросам Brexit Доминик Рааб заявил, что Лондон может отказаться от выплаты компенсации Брюсселю в размере £39 млрд за свой выход в случае, если не будет достигнута договоренность о формате нового торгового соглашения.
Референдум о выходе Великобритании из Евросоюза прошел в июне 2016 года, в его поддержку высказались 51,9% проголосовавших.