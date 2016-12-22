«Ведомости» узнали про выкуп бренда «ФК Открытие» за 5 млрд руб.

Банк «ФК Открытие», попавший под санацию Центробанка, выкупил права на товарные знаки у своего вывшего владельца — «Открытие холдинга», сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителей банка и холдинга.

По их словам, «Открытие холдинг» и «ФК Открытие» подписали договор о передаче прав на товарные знаки в конце сентября. В холдинге оценили сумму сделки в 5 млрд руб., в банке отказались комментировать размер этих средств, подчеркнув, что сделка еще не закрыта.

Представитель «ФК Открытие» добавил, что документы о смене собственника товарных знаков уже направили в Роспатент. Он отметил, что полученные от сделки средства пойдут на погашение долгов холдинга перед банком.

О предложении «ФК Открытие» выкупить права на свой бренд у прежнего владельца «Ведомости» сообщили в конце августа. Тогда в холдинге заявили, что банк предложил 4,5 млрд руб. за товарные знаки.

«ФК Открытие» проходит процедуру санации по новой схеме- через Фонд консолидации банковского сектора, подконтрольный Банку России.