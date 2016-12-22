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«ФК Открытие» предложил бывшим владельцам 4,5 млрд руб. за бренд банка
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«ФК Открытие» предложил бывшим владельцам 4,5 млрд руб. за бренд банка
Бизнес, 09:18
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«ФК Открытие» предложил бывшим владельцам 4,5 млрд руб. за бренд банка
Банк «Финансовая корпорация Открытие» предложил выкупить свой бренд у прежнего владельца. Стороны ведут переговоры, сумма сделки может составить порядка 4,5 млрд руб.
Фото: Андрей Любимов / РБК

«ФК Открытие» после оттока депозитов в прошлом году перешел под контроль Банка России, однако бренд банка остался у «Открытие холдинга» — прежнего владельца. Теперь корпорация предложила выкупить все товарные знаки, и стороны провели переговоры, сообщает газета «Ведомости».

В самом банке не сообщили, сколько предложили за бренд. Его представитель заявил изданию, что окончательная сумма будет определена с учетом независимой оценки. При этом там указали, что вырученные деньги продавец направит на погашение своей задолженности перед банком.

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В «Открытие холдинге» факт переговоров подтвердили и назвали сумму, которую предложил банк — 4,5 млрд руб. Нынешние владельцы товарных знаков подчеркнули, что обе стороны испытывают интерес к завершению переговоров.

Консалтинговое агентство Brand Finance оценивает бренд «ФК Открытие» в 16,35 млрд руб. Его представитель указал, что эта цифра растет, поскольку поддержка банка государством является элементом устойчивости.

Со своей стороны управляющий партнер Depot WPF Алексей Андреев заявил, что поскольку бренд обычно не продается отдельно от компании, оценить его стоимость невозможно. «Предложения по цене — лишь переговорная позиция банка и холдинга», — уверен он.

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«Ведомости» указывают, что после завершения сделки о продаже брендов «ФК Открытие» хочет переименовать в НПФ «Открытие» свой пенсионный фонд, который сейчас работает под брендом «ЛУКОЙЛ-Гарант».

О финансовом оздоровлении группы «Открытие» ЦБ объявил в августе прошлого года. Банк проходит процедуру санации по новой схеме — через Фонд консолидации банковского сектора, подконтрольный Банку России. Санация финансовой организации из топ-10 российских банков стала крупнейшей в новейшей истории банковского сектора страны. В числе основных причин первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин прежде называл попытку «Открытия» приобрести крупнейшего игрока на убыточном рынке ОСАГО компанию «Росгосстрах». Другой причиной, по оценкам зампреда Банка России Василия Поздышева, была «не совсем удачная санация» «Открытием» банка «Траст».
Автор: Артем Филипенок.
Теги: «ФК Открытие»
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