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«ФК Открытие» в суде потребовал у бывших топ-менеджеров вернуть бонусы
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«ФК Открытие» в суде потребовал у бывших топ-менеджеров вернуть бонусы
Финансы, 18:09
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«ФК Открытие» в суде потребовал у бывших топ-менеджеров вернуть бонусы
Банк «ФК Открытие» подал в Арбитражный суд Москвы иски к девяти бывшим топ-менеджерам, работавшим в нем до санации. Они должны вернуть бонусы, полученные незадолго до введения ЦБ временной администрации, считают в банке
Фото: Андрей Любимов / РБК

«ФК Открытие» 23 августа подал иски к девяти своим бывшим топ-менеджерам, следует из базы данных арбитражных судов. В Арбитражный суд Москвы подано девять исковых заявлений, производство по ним пока не начато. Предметы исков в судебных материалах не раскрываются.

Ответчиками являются бывший старший вице-президент «Открытия» Николай Яровой, бывшие вице-президенты Максим Янпольский и Геннадий Жужлев, бывшие члены совета директоров Татьяна Серебренникова и Елена Будник, а также несколько других топ-менеджеров — Сергей Бабкин, Александр Тарабрин, Константин Чигирев, Антон Сбытов.

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РБК не смог дозвониться до Максима Янпольского, который сейчас занимает пост вице-президента по финансовым технологиям в МТС. С остальными фигурантами исков связаться также не удалось.

Как пояснили РБК в «ФК Открытие», иски «направлены на возврат незаконно выплаченных топ-менеджерам банка бонусов». Эти вознаграждения были выплачены незадолго до назначения в банке временной администрации, когда банк, как указали в «ФК Открытие», находился в предбанкротном состоянии.

О выплатах, которые получил бывший топ-менеджмент «ФК Открытие» перед санацией, стало известно вскоре после введения временной администрации в конце августа прошлого года. Зампред ЦБ Василий Поздышев в сентябре 2017 года сказал, что в последний месяц перед санацией руководство банка досрочно выплатило бонусы большому количеству сотрудников. Тогда Поздышев утверждал, что сумма сопоставима с годовыми бонусами прошлых лет. «Не было никакой необходимости выплачивать годовой бонус летом». Зампред ЦБ уточнил, что размеры некоторых бонусов составляли от 50 млн до 100 млн руб.

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«Мы объявили менеджменту о нашем отношении к этой ситуации и призвали сотрудников вернуть бонусы обратно», — рассказывал Поздышев. В конце октября 2017 года он сказал, что некоторые топ-менеджеры добровольно вернули бонусы.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на банковском форуме в Сочи в сентябре прошлого года говорила, что выплата бонусов и дивидендов будет оспорена в суде. В связи с историей вокруг бонусов «ФК Открытие» Набиуллина заметила, что Банк России хочет получить право откладывать бонусные и дивидендные выплаты в проблемных банках.

Авторы: Анна Михеева, Георгий Перемитин.
Теги: «ФК Открытие» , бонусы
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