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«ФК Открытие» приобретет бизнес-центр в центре Москвы за 10 млрд руб.
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«ФК Открытие» приобретет бизнес-центр в центре Москвы за 10 млрд руб.
Финансы, 21:31
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«ФК Открытие» приобретет бизнес-центр в центре Москвы за 10 млрд руб.
Санируемый ЦБ банк «ФК Открытие» приобретет за 9,9 млрд руб. московский бизнес-центр «Легион 1», выставленный на продажу в рамках дела о банкротстве. Эксперты и экс-владелец «ФК Открытие» оценивают центр дороже — в 12–16 млрд руб.
Фото: Андрей Любимов / РБК

Банк «ФК Открытие» станет владельцем бизнес-центра «Легион 1», расположенного на улице Большая Ордынка в центре Москвы. Банк оказался единственным участником торгов по его продаже, которые проводились в рамках дела о банкротстве ЗАО «Легион Девелопмент», и предложил за лот 9,9 млрд руб. (соответствует начальной цене торгов), следует из документации на электронной площадке uTender.

Торги признаны несостоявшимися из-за участия только одного претендента, но, согласно закону о банкротстве, если заявка единственного участника содержит предложение о цене не ниже начальной цены продажи, внешний управляющий заключает договор купли-продажи с этим участником по заявленной цене.

Банк «Открытие» в ближайшее время ожидает предложения о заключении договора купли-продажи, сообщили РБК в пресс-службе банка. «В октябре—ноябре 2018 года банк рассчитывает завершить все формальные процедуры, связанные с заключением и оплатой договора, а также регистрацией перехода права собственности на объекты недвижимости», — добавили там.

В лот по продаже бизнес-центра «Легион 1» входят три здания площадью 57 тыс. кв. м и общей кадастровой стоимостью 12,2 млрд руб. Они принадлежат ЗАО «Легион Девелопмент», процедура банкротства которого была начата решением Арбитражного суда Москвы от 29 января 2018 года. Как следует из материалов дела, кредиторская задолженность общества составляет 14,6 млрд руб.

«Открытие Холдинг», владевший банком «ФК Открытие» до начала его санации Центробанком, оспаривал банкротство «Легион Девелопмента». Холдинг связан с «Легион Девелопментом» через компанию «Буени холдинг лимитед», которая в октябре 2017 года вошла в его периметр, а до этого входила в периметр группы «Росгосстрах» и контролировала «Легион Девелопмент». Как писал РБК со ссылкой на источники, конечным бенефициаром компании «Легион Девелопмент» ранее являлся бывший владелец «Росгосстраха» Данил Хачатуров. Согласно рейтингу Forbes, в 2014 году благодаря двум активам «Легион Девелопмента» («Легион 1» и «Легион 3») Хачатуров входил в топ-30 крупнейших российских рантье. Его доход от аренды составлял $70 млн ежегодно, писал Forbes.

Сейчас «Открытие Холдинг» добивается включения в состав лиц, участвующих в деле о банкротстве «Легион Девелопмента», и считает, что активы компании распродаются по заниженной цене, говорится в поступившем в РБК сообщении холдинга. Участие в деле «позволило бы компании принимать участие в процедуре банкротства, рыночной оценке активов и их продаже по рыночной цене с торгов», — отметили в «Открытие Холдинге». Там считают, что справедливая стоимость выставленных на торги зданий на Большой Ордынке составляет 22,5 млрд руб.

Эксперты оценивают комплекс в центре Москвы ниже этой суммы, но выше цены, за которую ее планирует приобрести банк «ФК Открытие». «Рыночная стоимость этого комплекса без учета возможных обременений может составить 12–13 млрд руб.», — говорит директор отдела рынков капитала и инвестиций CBRE Ирина Ушакова. По словам управляющего партнера ILM Андрея Лукашева, рыночная стоимость БЦ «Легион» на Ордынке сегодня может составить около 18 млрд руб., учитывая стоимость 1 кв. м общей площади в 320–350 тыс. руб.

Авторы: Надежда Федорова, Георгий Перемитин.
Теги: «ФК Открытие»
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