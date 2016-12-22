NYT узнала о разрешении Трампа по расследованию против кандидата в ВС США

Белый дом разрешил Федеральному бюро расследований (ФБР) расширить расследование в отношении кандидата президента Дональда Трампа на пост судьи Верховного суда США Бретта Кавано и опрашивать любого, кого оно сочтет нужным. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

Как пишет издание, указание поступило спустя сутки после того, как демократы обвинили Белый дом в ограничении масштабов расследования в отношении Кавано. Источники отметили, что ФБР уже завершило опрос четырех свидетелей, которых агенты должны были допросить изначально.

Трамп в ходе пресс-конференции у Белого дома заявил, что выступает за «всестороннее» расследование ФБР, однако настаивает, чтобы все делалось быстро.

В конце сентября Кавано на слушаниях в конгрессе отверг обвинения в сексуальном насилии, в котором его ранее обвинили Кристин Форд, Дебора Рамирез и Джули Свеник. По их словам, инциденты произошли в 1980-х годах. В конгрессе Кавано заявил, что никогда не подвергал никого насилию. Трамп назвал показания Кавано «мощными, честными и захватывающими».

Президент США выдвинул кандидатуру Кавано, который работает в Апелляционном суде округа Колумбия, в середине июля.