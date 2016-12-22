Трамп назвал показания своего кандидата в ВС «честными и захватывающими»

Кандидат в Верховный суд США от американского президента Дональда Трампа Бретт Кавано дал показания в Сенате Конгресса США, которые были «мощными, честными и захватывающими». Об этом Трамп написал в своем Twitter.

«Судья Кавано показал Америке, почему именно я назначил его. Стратегия демократов «найти и уничтожить» позорна, и этот процесс [против Кавано] был полным обманом и попыткой задержать, помешать и воспрепятствовать [его избранию]. Сенат должен голосовать!», — написал Трамп.

Ранее Кавано на слушаниях в Конгрессе отверг обвинения в сексуальном насилии, о котором ранее заявили три женщины. По словам одной из них, Кристин Форд, Кавано пытался раздеть ее во время одной из вечеринок в 1982 году, когда она была пьяна. По словам Деборы Рамирез, Кавано домогался к ней в 1983-1984 годах во время учебы в Йельском университете. Третья женщина, Джули Светник, заявила, что подверглась групповому изнасилованию в 1982 году во время школьной вечеринки, одним из насильников был Кавано.

В ответ Кавано заявил, что «никогда не подвергал никого сексуальному насилию», никогда не напивался до «бессознательного состояния» и не вступал в половые отношения из-за религиозных убеждений. Трамп выдвинул Кавано в судьи Верховного суда США в июле 2018 года, с 2006 года он занимал пост судьи в Апелляционном суде округа Колумбия.