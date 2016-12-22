ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,35 64,79 EUR Нал. 77,14 75,61 USD Бирж. 65,62 -0,18 EUR Бирж. 76,38 -0,89 USD ЦБ. 65,84 +0,08 EUR ЦБ. 77,04 -0,34 EUR/USD 1,16 -0,01 BTC/USD Бирж. 6715,00 +214,56 IMOEX 2474,57 +1,95% RTSI 1187,88 +2,33% Brent 81,67 +0,15% DJIA 26444,49 +0,22% Nasdaq 8042,69 +0,64%
Трамп назвал показания своего кандидата в ВС «честными и захватывающими»
Лента новостей
Telegraph узнала о вычислении третьего участника покушения на Скрипалей 02:43, Политика Трамп назвал показания своего кандидата в ВС «честными и захватывающими» 02:34, Общество Постпред США объяснила смех во время выступления Трампа в ООН 02:03, Общество Илон Маск назвал несправедливыми обвинения в свой адрес 01:58, Бизнес В Мексике почти 30 пассажиров пострадали из-за турбулентности 01:41, Общество Главы МИД в ООН призвали к дипломатическому решению конфликта в Сирии 01:13, Политика Структура BASF и нефтяная компания Фридмана объявили о слиянии 01:04, Бизнес Полиция Нидерландов задержала семерых подозреваемых в подготовке теракта 00:39, Политика В ресторане из «дела Скрипалей» сообщили о возобновлении работы заведения 00:21, Общество Минфин запишет в бюджет долги производителей космических ракет 00:00, Экономика Deutsche Bank признал рубль одной из самых недооцененных валют 00:00, Экономика Кандидат в ВС США от Трампа отверг обвинения в сексуальном насилии 27 сен, 23:58, Политика В США возбудили дело в отношении Илона Маска 27 сен, 23:46, Бизнес Китай и Россия призвали СБ ООН ослабить санкции против КНДР 27 сен, 23:44, Политика В Багдаде застрелили «Мисс Ирака-2015» 27 сен, 23:08, Общество Как в России выращивают быков элитной породы блэк ангус 27 сен, 23:04, РБК и Мираторг Саудовский фонд решил создать мегафешенебельную «ближневосточную ривьеру» 27 сен, 23:03, Бизнес Порошенко приветствовал передачу построенных 40 лет назад катеров США 27 сен, 22:54, Политика В Киеве машины российских дипломатов облили нечистотами 27 сен, 22:23, Политика Федор Смолов пропустит месяц из-за травмы 27 сен, 22:04, Спорт Захарова назвала шулерством слова главы МИД Британии о встрече с Лавровым 27 сен, 22:02, Политика Нетаньяху в ООН призвал Европу поддержать санкции против Ирана 27 сен, 21:40, Политика CNN узнал о первых ударах новейшего истребителя США в Афганистане 27 сен, 21:18, Технологии и медиа На винзаводе в Италии взорвалась цистерна с просекко 27 сен, 21:14, Общество Прокуратура подала в ростовский суд иск о блокировке сайтов «Кэшбери» 27 сен, 20:53, Финансы На крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе в Ярославле произошел пожар 27 сен, 20:47, Общество Сборная России по волейболу вылетела с чемпионата мира 27 сен, 20:42, Спорт Концерн ThyssenKrupp объявил о планах разделиться на две компании 27 сен, 20:23, Бизнес
Трамп назвал показания своего кандидата в ВС «честными и захватывающими»
Общество, 02:34
0
Трамп назвал показания своего кандидата в ВС «честными и захватывающими»

Кандидат в Верховный суд США от американского президента Дональда Трампа Бретт Кавано дал показания в Сенате Конгресса США, которые были «мощными, честными и захватывающими». Об этом Трамп написал в своем Twitter.

«Судья Кавано показал Америке, почему именно я назначил его. Стратегия демократов «найти и уничтожить» позорна, и этот процесс [против Кавано] был полным обманом и попыткой задержать, помешать и воспрепятствовать [его избранию]. Сенат должен голосовать!», — написал Трамп.

Ранее Кавано на слушаниях в Конгрессе отверг обвинения в сексуальном насилии, о котором ранее заявили три женщины. По словам одной из них, Кристин Форд, Кавано пытался раздеть ее во время одной из вечеринок в 1982 году, когда она была пьяна. По словам Деборы Рамирез, Кавано домогался к ней в 1983-1984 годах во время учебы в Йельском университете. Третья женщина, Джули Светник, заявила, что подверглась групповому изнасилованию в 1982 году во время школьной вечеринки, одним из насильников был Кавано.

Кандидат в ВС США от Трампа отверг обвинения в сексуальном насилии
Политика

В ответ Кавано заявил, что «никогда не подвергал никого сексуальному насилию», никогда не напивался до «бессознательного состояния» и не вступал в половые отношения из-за религиозных убеждений. Трамп выдвинул Кавано в судьи Верховного суда США в июле 2018 года, с 2006 года он занимал пост судьи в Апелляционном суде округа Колумбия.

Теги: Дональд Трамп , Конгресс США , Верховный суд США , сексуальное насилие
Главное
Telegraph узнала о вычислении третьего участника покушения на Скрипалей Политика
Материалы по теме
ФБР попросили изучить обвинения против кандидата в ВС США от Трампа Политика
В сенате США начали новое расследование в отношении выдвиженца Трампа Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter