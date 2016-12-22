Кандидат в ВС США от Трампа отверг обвинения в сексуальном насилии

Кандидат в Верховный суд США от американского президента Дональда Трампа Бретт Кавано отверг обвинения в сексуальном насилии, которые, как утверждает ряд женщин, он совершал против них в 1980-е годы. Об этом он заявил на слушаниях в Сенате Конгресса США, трансляцию ведет телеканал CBS.

«Я пил пиво с друзьями [во время обучения в старших классах], я люблю пиво, но я никогда не напивался до бессознательного состояния и никогда не подвергал никого сексуальному насилию», — сказал Кавано. Он также заявил, что в юности был «застенчивым» и пытался скрыть это, но не вступал ни с кем в половую связь из-за своих религиозных убеждений, чем «внутренне гордился».

Первой женщиной, обвинившей Кавано в сексуальном насилии, стала Кристин Форд. По ее словам, он применил к ней насилие в 1982 году, когда оба они учились в старших классах. Форд рассказала, что Кавано попытался раздеть ее, когда она была пьяна.

После этого Кавано в насилии обвинила Дебора Рамирез. По ее словам, Кавано домогался к ней в период с 1983 по 1984 год во время учебы в Йельском университете. Затем Кавано обвинила Джули Светник. По ее словам, она стала жертвой группового изнасилования на школьной вечеринке в 1982 году, одним из насильников был Кавано. Два сенатора-демократа начали расследование против Бретта.

Трамп в июле выдвинул Кавано в судьи Верховного суда США, с 2006 года мужчина работает судьей в Апелляционном суде по округу Колумбия. В конце августа американский лидер сообщал, что осенью после утверждения кандидатуры Кавано свой пост покинет советник президента по юридическим вопросам Дон Макган. Последний сотрудничал со спецпрокурором США Робертом Мюллером, руководителем расследования о вмешательстве в президентские выборы в 2016 году.