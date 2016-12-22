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В сенате США начали новое расследование в отношении выдвиженца Трампа
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В сенате США начали новое расследование в отношении выдвиженца Трампа
Политика, 06:08
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В сенате США начали новое расследование в отношении выдвиженца Трампа

Два сенатора США от Демократической партии начали расследование в отношении кандидата в Верховный суд США от американского президента Дональда Трампа Бретта Кавано после обвинений в сексуальном домогательстве от еще одной женщины. Об этом сообщили представители демократов, пишет журнал The New Yorker.

По данным издания, жалобу получили четыре сенатора, но расследованием занялись по меньшей двое из них.

Заявительницей стала Дебора Рамирез. Она утверждает, что Кавано домогался к ней в период с 1983 по 1984 года во время учебы в Йельском университете.В Йельском университете она изучала социологию и философию. По ее словам, заявление она передала через адвоката по правам человека.

Рамирез добавила, что во время студенческой вечеринки 35 лет назад в общежитии. Она рассказала, что она и Кавано были новичками и их пригласили на вечеринку. Потом студенты решили поиграть в алкогольную игру. «Мы сидели в кругу, и выбирали, кто будет пить», — рассказала Рамирез. Она отметила, Кавано вел себя неподобающем образом и требовал касаться его гениталии. По словам женщины, она тогда оттолкнула его. Она отметила, что неподобающе себя вели еще двое мужчин. Рамирез призывает ФБР расследовать этот инцидент. В момент инцидента, Кавано было 19 лет, отмечает издание.

В ответ на обвинения Кавано сказал, что этого инцидента не было. «Те, кто знают меня, говорят что этого не было. Я готов дать показания в четверг, (27 сентября, — прим. РБК), сказать правду и защитит свое доброе имя», — заявил кандидат на пост Верховном суде.

Первой женщиной, которая обвинила Кавано, стала Кристин Форд. Она опубликовала свое письмо 17 сентября. По ее словам, он применил к ней насилие в 1982 году в старших классах, когда она была пьяна. После этого сенат назначил слушания по делу Кавано на 24 сентября.

Трамп выдвинул Кавано в судьи Верховного суда в конце августа. Его кандидат занимает должность в Апелляционного суда округа Колумбия.

Теги: Дональд Трамп , домогательства , Сенат
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