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Трамп выдвинул консерватора в судьи Верховного суда США
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Трамп выдвинул консерватора в судьи Верховного суда США
Политика, 09:12
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Трамп выдвинул консерватора в судьи Верховного суда США

Президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Бретта Кавано из Апелляционного суда округа Колумбия на должность судьи Верховного суда, говорится в сообщении на сайте Белого дома.

Кавано стал судьей в 2006 году, до этого работал в администрации Джорджа Буша-младшего советником. У него «репутация блестящего юриста», подчеркнули в администрации президента США.

Судья придерживается консервативных взглядов и близок к истеблишменту Республиканской партии, отмечает The Washington Post (WP).

Против кандидатуры Кавано выступили представители Демократической партии, пишет The New York Times. Лидер фракции в сенате Чак Шумер заявил, что будет прилагать «все усилия», чтобы утверждение не состоялось.

В случае утверждения Кавано займет должность уходящего на пенсию Энтони Кеннеди, чей голос был решающим при определении позиции Верховного суда по таким вопросам, как смертная казнь, право на аборт, права ЛГБТ, отмечает NYT. «Его замена убежденным консерватором, который, возможно, будет работать в Верховном суде не одно десятилетие, фундаментально изменит баланс в суде», — пишет газета. По данным WP, его голос оказался решающим при рассмотрении вопроса о конституционности права на гей-браки.

Кандидатура Кавано вызвала протест со стороны части американского общества, отмечает CNN. Активисты собрались у здания Верховного суда еще до того, как президент заявил о своем выборе. «Бретт Кавано должен уйти!» — скандировали собравшиеся, передает телеканал.

Судьи Верховного суда назначаются президентом США с разрешения сената и занимают свои должности пожизненно. Верховный суд — это не только высшая апелляционная инстанция, он обладает правом оценивать федеральные законы на соответствие Конституции США. В состав суда входят девять человек.

Теги: Дональд Трамп , Верховный суд США
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