На Мосбирже снизился курс евро

Курс евро к рублю снизился на открытии торгов Московской биржи 1 октября. Об этом свидетельствуют данные торгов.

На закрытии торгов 28 октября курс евро к рублю составлял 76,1 руб., утром 1 октября — 75,94 руб.

Курс доллара к рублю незначительно вырос на открытии торгов по сравнению с уровнем закрытия 28 октября, тогда цена за один доллар составляла 65,53 руб., утром 1 октября — 65,58 руб.

В конце сентября 2018 года курс евро на Мосбирже снизился до 75,97 руб., с августа 2018 года стоимость евро на бирже колебалась на уровне 77 руб.

В августе 2018 года курс доллара на Мосбирже впервые за два года превысил отметку 67 руб., последний раз по такой цене доллар торговался в августе 2016 года. В сентябре курс доллара впервые с августа упал ниже 66 руб.