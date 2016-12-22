Глава Минпромторга назвал комфортный для промышленности курс доллара

По словам Дениса Мантурова, для производителей, закупающих импортные комплектующие, ослабление рубля создает трудности

Денис Мантуров (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Для российской промышленности комфортным является курс доллара в районе 62–68 руб., заявил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Все отрасли по-разному воспринимают ситуацию в части курса. Для экспортеров это очень выгодно: чем дешевле рубль, тем больше EBITDA и тем больше прибыль», — сказал министр (цитата по «РИА Новости»).

В то же время для компаний, которые нуждаются в закупке импортных комплектующих, ослабление рубля, по словам Мантурова, невыгодно.

«В частности, автопрому, для того чтобы захеджироваться от волатильности рубля, нужно больше локализовывать компоненты. Поэтому для автопрома это всегда дилемма, то есть, если у них экспортный потенциал хороший, они таким образом компенсируют потерю на удешевлении рубля», — пояснил Мантуров (цитата по ТАСС).

​В ходе торгов 25 сентября курс доллара на Московской бирже опускался до 65,53 руб., что стало минимальным значением с 8 августа 2018 года. 10 сентября курс доллара поднимался до 70,6 руб., достигнув максимума за 2,5 года, однако затем рубль начал уверенно укрепляться. Тем не менее на рубль продолжает давить возможность введения США новых санкций.