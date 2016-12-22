Курс доллара поднялся выше 67 руб. впервые за два года

Курс доллара превысил отметку в 67 руб. после открытия торгов на Московской бирже утром в пятницу, 10 августа. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Евро, наоборот, немного теряет в цене и, по данным на 10:40 мск, торгуется на уровне 76,4–76,5 руб.
За две предыдущие торговые сессии доллар и евро росли по отношению к рублю из-за покупок валюты на фоне роста санкционных рисков.
Если 7 августа торги закрылись на уровне 63,5 руб. за доллар, то утром 8 августа курс доллара к рублю достиг максимума с апреля 2018 года, на пике превысив 65 руб. 9 августа курс доллара превысил уже 66 руб., достигнув уровня ноября 2016 года. Евро после открытия торгов в минувший четверг пробил планку в 77 руб. Однако затем курсы скорректировались: доллар опустился ниже 66 руб., а минимальная стоимость евро в ходе торгов составляла 76,31 руб.
Причиной волатильности рубля стали санкционные риски. Утром 8 августа были опубликованы детали законопроекта, подготовленного американскими сенаторами. Проект предполагает санкции против российского суверенного долга и госбанков.
Кроме того, Госдеп объявил о решении ввести против России санкции из-за применения в Великобритании вещества «Новичок». А газета Washington Post сообщила, что президент США Дональд Трамп также готовит указ, позволяющий наложить санкции на иностранцев, вмешивающихся в американские выборы. Документ, подготовку которого ведут в Белом доме, рассматривается как альтернатива «агрессивным» антироссийским инициативам, идущим из конгресса.
Инвесторы отреагировали на сообщения: на рынке ценных бумаг также произошло падение стоимости акций ряда российских компаний. Из-за перспективы запрета на полеты в США потеряли в стоимости акции компании «Аэрофлот», упали в цене акции Сбербанка и ВТБ и других компаний.
Глава Минфина Антон Силуанов, комментируя падение курса рубля и события на фондовом рынке, заявил, что причиной этих событий стала не только «очередная волна санкционной риторики США», но и «нестабильная ситуация на развивающихся рынках». Он подчеркнул, что экономика России в последние годы стала более устойчивой, а правительство и ЦБ «обладают всем необходимым инструментарием для обеспечения финансовой стабильности».
Утром 10 августа Центробанк опубликовал заявление по поводу ситуации на валютном рынке. Регулятор подчеркнул, что располагает достаточным числом инструментов для предотвращения финансовой нестабильности.
«Такие эпизоды волатильности уже возникали ранее на фоне обсуждения санкционных ограничений и имели временный характер. Поддержку рублю по-прежнему оказывают существенные продажи экспортной валютной выручки», — говорится в сообщении ЦБ.