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Курс доллара поднялся выше 67 руб. впервые за два года
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Курс доллара поднялся выше 67 руб. впервые за два года
Финансы, 10:18
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Курс доллара поднялся выше 67 руб. впервые за два года
В последний раз по такой цене доллар торговался на Мосбирже в августе 2016 года. Курс евро, наоборот, немного снижается: за единую европейскую валюту дают меньше 77 руб.
Фото: Андрей Любимов / РБК

Курс доллара превысил отметку в 67 руб. после открытия торгов на Московской бирже утром в пятницу, 10 августа. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Евро, наоборот, немного теряет в цене и, по данным на 10:40 мск, торгуется на уровне 76,4–76,5 руб.

За две предыдущие торговые сессии доллар и евро росли по отношению к рублю из-за покупок валюты на фоне роста санкционных рисков.

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Если 7 августа торги закрылись на уровне 63,5 руб. за доллар, то утром 8 августа ​ курс доллара к рублю достиг максимума с апреля 2018 года, на пике превысив 65 руб. 9 августа курс доллара превысил уже 66 руб., достигнув уровня ноября 2016 года. Евро после открытия торгов в минувший четверг пробил планку в 77 руб. Однако затем курсы скорректировались: доллар опустился ниже 66 руб., а минимальная стоимость евро в ходе торгов составляла 76,31 руб.

Причиной волатильности рубля стали санкционные риски. Утром 8 августа были опубликованы детали законопроекта, подготовленного американскими сенаторами. Проект предполагает санкции против российского суверенного долга и госбанков.

Кроме того, Госдеп объявил о решении ввести против России санкции из-за применения в Великобритании вещества «Новичок». А газета Washington Post сообщила, что президент США Дональд Трамп также готовит указ, позволяющий наложить санкции на иностранцев, вмешивающихся в американские выборы. Документ, подготовку которого ведут в Белом доме, рассматривается как альтернатива «агрессивным» антироссийским инициативам, идущим из конгресса.

Инвесторы отреагировали на сообщения: на рынке ценных бумаг также произошло падение стоимости акций ряда российских компаний. Из-за перспективы запрета на полеты в США потеряли в стоимости акции компании «Аэрофлот», упали в цене акции Сбербанка и ВТБ и других компаний.

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Глава Минфина Антон Силуанов, комментируя падение курса рубля и события на фондовом рынке, заявил, что причиной этих событий стала не только «очередная волна санкционной риторики США», но и «нестабильная ситуация на развивающихся рынках». Он подчеркнул, что экономика России в последние годы стала более устойчивой, а правительство и ЦБ «обладают всем необходимым инструментарием для обеспечения финансовой стабильности».

Утром 10 августа Центробанк опубликовал заявление по поводу ситуации на валютном рынке. Регулятор подчеркнул, что располагает ​ достаточным числом инструментов для предотвращения финансовой нестабильности.

«Такие эпизоды волатильности уже возникали ранее на фоне обсуждения санкционных ограничений и имели временный характер. Поддержку рублю по-прежнему оказывают существенные продажи экспортной валютной выручки», — говорится в сообщении ЦБ. ​

Автор: Наталья Демченко.
Теги: валюта , курс рубля
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