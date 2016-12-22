Курс доллара впервые с начала августа упал ниже 66 руб.

В понедельник, 24 сентября, курс доллара на торгах на Московской бирже опустился ниже отметки 66 руб., свидетельствуют данные биржи.
После 12:00 мск была зафиксирована сделка по цене 65,995 руб. за доллар.
В последний раз меньше 66 руб. доллар стоил 9 августа. Локального максимума американская валюта достигла 10 сентября: тогда за один доллар на бирже давали 70,6 руб.
Очередная волна падения рубля началась в конце июля, к 13 августа курс доллара поднялся выше 68 руб. Очередное падение рубля, случившееся в начале сентября, эксперты Центробанка объясняли влиянием западных санкций и «эффектом заражения» от валют Турции и Аргентины. В ЦБ отметили, что волатильность курса рубля выросла в августе и из-за традиционной для этого месяца невысокой ликвидности рынков. При этом они заверили: «Временная остановка покупок валюты Банком России в рамках бюджетного правила должна предотвратить возникновение излишней волатильности на рынке».
С 11 сентября началась новая фаза: рубль стал укрепляться и к 24 сентября отыграл около половины падения с конца июля. 14 сентября Банк России решил повысить ключевую ставку на 0,25 п.п., до 7,5%, и продлил до конца года мораторий на покупку валюты на открытом рынке.
Главным драйвером укрепления рубля брокер компании «БКС Брокер» Денис Габдулин назвал 13 сентября окончание волны распродаж наиболее ликвидных российских активов, среди держателей которых высока доля нерезидентов (российские ОФЗ и акции Сбербанка).