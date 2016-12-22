Курс евро опустился ниже 76 руб.

Курс евро на Московской бирже впервые с 16 августа опустился до 75,97 руб., но к 17:55 скорректировался и составил 76,05 руб., следует из данных торгов.

Таким образом курс евро упал на 32 коп. В свою очередь, курс доллара на 17:58 мск снизился на 10 коп. и составила 65,52 руб.

Накануне евро впервые с 20 августа упал ниже 77 руб. Доллар опустился ниже 66 руб. в понедельник, 24 сентября.

При этом в конце августа стоимость доллара составляла более 68 руб. По словам экспертов Центробанка, на это повлияли санкции Запада и «эффект заражения» от валют Турции и Аргентины.

В середине сентября Банк России поднял ключевую ставку на 0,25 п.п., до 7,5% и продлил до конца 2018 года мораторий на покупку валюты на открытом рынке. При этом, по данным статистики ЦБ, в июле российские банки закупили наличных евро на сумму около 2,1 млрд в долларовом эквиваленте. Это самая крупная закупка европейской валюты с 2014 года.