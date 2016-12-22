В Сербии пройдут совместные совместные учения с ВКС России

Летчики ВКС России и ВВС и ПВО Сербии проведут совместные учения «БАРС-2018» на территории сербской республики. Об этом сообщили в российским Министерстве обороны, передает «Интерфакс».
Как отмечается в сообщении, учения пройдут с 1 по 5 октября. В них примут участие совместные экипажи России и Сербии, которые будут пилотировать истребители МиГ-29 и вертолеты Ми-8. В маневрах будут задействованы 10 единиц российской авиационной техники и сербских войск ПВО.
В Минобороны рассказали, что в рамках учения летчики совершат перехват воздушных целей, выполнял элементы воздушного боя, а также фигуры сложного и высшего пилотажа. Также будет нанесен удар по наземным объектам и отработано десантирование и поисково-спасательное обеспечение.
Как отмечает телеканал «Звезда», сербско-российские учения «БАРС» проходят ежегодно поочередно на территории России и Сербии. Название расшифровывается, как «Братство авиаторов России и Сербии».В 2017 году маневры проходили в октябре в российской Липецкой области, передавали «РИА Новости».
В 2018 году совместные маневры военных России и Сербии проходят на фоне обострения ситуации между Косово и Сербией. Сербский президент Александр Вучич привел вооруженные силы своей страны в боевую готовность, после того как 60 полицейских Косово подошли к административной границе Сербии. Кроме того, они находились около ГЭС «Газивода» и заняли Центр экологии и спорта в общине Зубин Пот. Сербский телеканала РТС объяснил такие действия визитом главы Косово Хашима Тачи, который хотел осмотреть эту гидроэлектростанцию.
Сербский лидер заявил, что в ходе предстоящего визита в Москву он обсудит с главой российского государства Владимиром Путиным ситуацию вокруг Косово. Вучич отметил, что он попросит у президента России совета и поддержки «на всех международных форумах».