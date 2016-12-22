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Глава Сербии попросит совета у Путина после обострения ситуации в стране
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Глава Сербии попросит совета у Путина после обострения ситуации в стране
Политика, 29 сен, 23:29
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Глава Сербии попросит совета у Путина после обострения ситуации в стране

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным в Москве попросит его совета и поддержки «на всех международных форумах». Об этом он заявил на пресс-конференции, пишет сербское издание «Вечерние новости».

По его словам, он обсудит с российским лидером все важные вопросы для Сербии, а в приоритете будет ситуация в Косово.

«Я бы не хотел, чтобы на нашей территории происходили крупные военные конфликты, и поэтому я сделаю все возможное, чтобы сохранить мир», — сказал сербский лидер.

В субботу, 29 сентября, Вучич привел сербские вооруженные силы в полную боевую готовность после того, как к административной границе Сербии и Автономного края Косово и Метохия подошли косовские полицейские. Как передавал сербский телеканал РТС, на рубеже находились 60 сотрудников спецназа. Они находились около Газиводского озера, которое снабжает ГЭС «Газивода», а также заняли Центр экологии и спорта в общине Зубин Поток. Министерство внутренних дел Сербии сообщило, что были задержаны сербские граждане, «которые не совершили каких-либо преступлений».

Позднее в правительстве Сербии заявили, что за такие действия косовских сотрудников правоохранительных органов несет ответственность президент Косово Хашима Тачи. Телеканал РТС отметил, что спецподразделения были размещены именно из-за визита главы Косово, который хотел посетит ГЭС «Газивода».

Теги: Сербия , Владимир Путин , Косово
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