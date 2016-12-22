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Премьер Молдавии потребовал вывода российских войск из Приднестровья
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Премьер Молдавии потребовал вывода российских войск из Приднестровья
Политика, 17:24
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Премьер Молдавии потребовал вывода российских войск из Приднестровья

Премьер-министр Молдавии Павел Филип потребовал от России вывода войск из Приднестровья. Об этом он заявил во время выступления на Генеральной ассамблее ООН, сообщается на сайте правительства страны.

«Мы призываем Российскую Федерацию прекратить эти незаконные и провокационные [действия] и возобновить вывод вооруженных сил согласно обязательствам, принятым на саммите ОБСЕ в Стамбуле в 1999 году», — сказал премьер-министр.

Он пояснил, что вывод российских войск с территории Молдавии позволит урегулировать приднестровский конфликт и реинтегрировать страну.

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Филип также положительно оценил решение включить в повестку 73-й сессии Генассамблеи ООН пункт «​о полном выводе иностранных войск из Республики Молдова». По его словам, это указывает на важность и актуальность данного вопроса для всего международного сообщества.

Приднестровье отказалось выводить из республики российских миротворцев
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Ранее, 22 июня, Генассамблея ООН приняла резолюцию о выводе российских миротворцев из Приднестровья, где их разместили после вооруженного конфликта между Молдавией и непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой (ПМР) в 1992 году. В российском МИДе назвали это решение ООН провокационным. ПМР, в свою очередь, отказалась выводить из республики российских военных.

Теги: премьер-министр , Молдавия , вывод войск , российские военные , Приднестровье
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