Додон заявил о позиции «не дружить с Западом против России»

Президент Молдавии Игорь Додон рассказал, что ценит сотрудничество с Россией и не намерен объединяться с западными странами против нее. Об этом он заявил на встрече с президентом Владимиром Путиным в Москве, сообщается на сайте Кремля.
«Наша позиция четкая и понятная. Мы хотим дружить со всеми, но не хотим, чтобы нас использовали геополитически против кого-то. Дружить с Западом против России мы не намерены, это моя позиция», — сказал Додон. Он отметил, что разногласия по этому вопросу есть у правительства страны и парламента, но ситуация может измениться через несколько месяцев.
Додон добавил, что считает миссию российских миротворцев в Приднестровье успешной, подчеркнув, что ее «нужно продолжить».
На своей странице в Facebook он написал после встречи, что договорился с Путиным о безвозмездной передаче российской техники для Молдавии. «Рассчитываю на то, что в ближайшие месяцы эта помощь от Российской Федерации начнет поступать в молдавские населенные пункты», — рассказал президент Молдавии.