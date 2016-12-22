ФБР попросили изучить обвинения против кандидата в ВС США от Трампа

Кристин Форд, обвинившая кандидата от Дональда Трампа в Верховный суд США Бретта Кавано в сексуальном насилии, потребовала, чтобы перед тем, как она даст показания в сенате, ее обвинения изучило ФБР, передает CNN со ссылкой на адвоката женщины.

Слушания сената по делу Кавано должны пройти 24 сентября. Адвокаты женщины требуют, чтобы перед этим силы правопорядка провели полное расследование и изучили все факты и свидетельства по этому делу, чтобы сенат был полностью готов принять любое решение.

По словам Форд, Кавано применил к ней насилие в 1982 году, когда оба они учились в старших классах. Женщина рассказала, что Кавано толкнул ее на кровать и попытался раздеть, когда она была пьяна. Она отметила, что чувствует вину за то, что не сообщила об этом раньше.

10 июля Трамп выдвинул Кавано в судьи Верховного суда США. В конце августа он сообщил, что после того как кандидатуру Кавано утвердят, свою должность покинет советник президента по юридическим вопросам Дон Макган, сотрудничавший со спецпрокурором США Робертом Мюллером, который руководит расследованием дела о вмешательстве в президентские выборы в 2016 году.

17 сентября CNN опубликовал письмо Форд, в котором она обвинила Кавано в сексуальном насилии.