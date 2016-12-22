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Климкин уснул во время выступления Порошенко в ООН
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Климкин уснул во время выступления Порошенко в ООН
Общество, 13:23
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Климкин уснул во время выступления Порошенко в ООН

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин уснул во время выступления украинского президента Петра Порошенко на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом свидетельствует запись трансляции, которую вел «Пятый канал».

Видео: 5 канал / YouTube

Как видно на видеозаписи, во второй половине речи украинского лидера Климкин задремал.

Во время выступления президент Украины заявил о намерении России оккупировать Азовское море и раскритиковал Организацию Объединенных Наций в молчании, которое выгодно Кремлю.

25 сентября Порошенко случайно зашел в переговорную комнату российской делегации, где находился министр иностранных дел России Сергей Лавров. «Наверное, с туалетом перепутал», — пошутил глава российского МИДа.
 

Теги: Павел Климкин , Петр Порошенко , ООН
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