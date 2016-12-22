Климкин уснул во время выступления Порошенко в ООН
Общество, 13:23
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Климкин уснул во время выступления Порошенко в ООН
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин уснул во время выступления украинского президента Петра Порошенко на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом свидетельствует запись трансляции, которую вел «Пятый канал».
Как видно на видеозаписи, во второй половине речи украинского лидера Климкин задремал.
Во время выступления президент Украины заявил о намерении России оккупировать Азовское море и раскритиковал Организацию Объединенных Наций в молчании, которое выгодно Кремлю.
25 сентября Порошенко случайно зашел в переговорную комнату российской делегации, где находился министр иностранных дел России Сергей Лавров. «Наверное, с туалетом перепутал», — пошутил глава российского МИДа.