Лавров пошутил после появления Порошенко в российской переговорной в ООН

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал случайное появление президента Украины Петра Порошенко в переговорной комнате российской делегации. Об этом сообщает корреспондент РБК.
«Наверное, с туалетом перепутал», — пошутил министр иностранных дел.
Во вторник, 25 сентября, на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке Порошенко случайно зашел в переговорную комнату российской делегации, когда там был Лавров. Украинский лидер пробыл там около 15 секунд, а потом вышел и направился в зал заседаний. Один из журналистов успел задать ему вопрос о предложении разместить миротворческий контингент в Донбассе. На это Порошенко ответил, что не будет отвечать представителям российских СМИ, потому что они «фейкньюс».
На полях саммита Генассамблеи ООН украинский президент встретился со спецпредставителем Госдепартамента США по вопросам Украины Куртом Волкером. Представитель Вашингтона вручил Порошенко копию декларации госсекретаря США Майка Помпео о непризнании Крыма российской территорией. Украинский лидер поблагодарил Волкера за «четкую и последовательную политику» США в вопросе территориальной принадлежности крымского полуострова.