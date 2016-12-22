Порошенко случайно зашел в переговорную комнату Лаврова в ООН

В переговорную комнату российской делегации на 73-й сессии Генассамблеи ООН случайно зашел президент Украины Петр Порошенко. Поняв, что ошибся помещением, украинский лидер вышел, назвав российские СМИ «фейковыми»

Петр Порошенко (Фото: Reuters)

Президент Украины Петр Порошенко на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке, случайно зашел в переговорную комнату российской делегации, где находился министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает корреспондент РБК.

Порошенко пробыл в этой комнате около 15 секунд, после чего вышел из нее и направился в зал заседаний. Однако один из журналистов успел задать ему вопрос, который касался предложения разместить миротворцев в Донбассе.

Порошенко не стал отвечать, бросив на ходу, что «никаких ответов российским СМИ, вы — фейкньюс».

Ранее 17 сентября Порошенко подписал указ о прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией. МИД Украины направил России ноту о непродлении договора. Кроме того, украинский МИД подготовил законопроект для приостановки договора, его должна принять Верховная рада.

Уведомление должно быть получено Россией до 1 октября, иначе, по договору, его действие автоматически продлевается еще на десять лет.

Российский МИД подтвердил получение ноты назвал ее продолжением процесса зачистки всей договорно-правовой базы м​ежду Москвой и Киевом.