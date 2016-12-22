Коммунист Ищенко назвал врио губернатора Приморья сильным соперником

Претендент на пост губернатора Приморского края от КПРФ Андрей Ищенко назвал Олега Кожемяко, который в среду временно возглавил регион и объявил об участии в выборах, сильным соперником. Его слова приводит агентство «Интерфакс».

При этом Ищенко отметил, что Кожемяко — от партии «Единая Россия», а она «стремительно теряет доверие в глазах населения».

Политик отметил, что КПРФ готовит новую концепцию избирательной кампании и будет ее реализовывать. По его словам, она разрабатывается вместе с агитационным отделом партии в Москве. По его словам, кампания будет «концептуально» новой и будет отличаться от того, что в партии делали в первом и втором туре выборов.

Второй тур выборов в Приморском крае прошел 16 сентября. После того как было обработано 97% бюллетеней, лидировал Ищенко с 50,37%. В то время как у его соперника Тарасенко было 47%. Однако после подсчета 99% протоколов кандидат от «Единой России» обогнал Ищенко и вырвался вперед с 49%. Обе стороны объявили друг друга в нарушениях.

После этого 20 сентября приморская избирательная комиссия отменила результат голосования. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что оба кандидата потеряли доверие и «дискредитировали себя в глазах избирателей». Она также выразила надежду, что оба они не будут принимать участия в следующем туре выборов.

В среду, 26 сентября, президент Владимир Путин назначил Кожемяко временно исполняющим обязанности главы края. Во время встречи с Путиным новый врио губернатора заявил о желании участвовать в новых выборах.

Как сообщил в четверг заместитель полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Григорий Куранов, слова которого приводит «Интерфакс», повторные выборы губернатора Приморья должны пройти 16 или 23 декабря.