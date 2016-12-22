Суд оставил под арестом руководителя операции по тушению «Зимней вишни»

Кемеровский областной суд признал законным продление ареста еще на три месяца начальнику пожарного отряда, работавшего на месте возгорания в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» 25 марта, Андрею Бурсину. Об этом сообщает ТАСС.

«Суд постановил — постановление Центрального районного суда города Кемерова от 5 сентября 2018 года в отношении Бурсина <…> оставить без изменения, апелляционные жалобы адвокатов — без удовлетворения», — заявил на заседании судья Константин Зиновьев.

Андрей Бурсин проходит по делу по ст. 293 УК РФ (халатность). Его обвиняют в игнорировании слов очевидца о наиболее коротком пути к горящему кинозалу на четвертом этаже ТЦ. В начале августа стало известно, что Бурсин предпринял попытку покончить с собой.

Помимо него по делу проходят еще 11 человек. Недавним фигурантом дела стала экс-сотрудница областного Госстройнадзора Светлана Шенгерей. По версии следствия, она в 2014 году вступила в сговор со своей начальницей Танзилей Комковой, другой фигуранткой этого дела, чтобы скрыть выявленные во время реконструкции ТРЦ нарушения.

Жертвами пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в городе Кемерово в конце марта стали 60 человек, из которых 37 — дети.