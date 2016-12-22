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Суд продлил арест поставщику систем безопасности в ТЦ «Зимняя вишня»
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Суд продлил арест поставщику систем безопасности в ТЦ «Зимняя вишня»
Пожар в Кемерово, 15:19
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Суд продлил арест поставщику систем безопасности в ТЦ «Зимняя вишня»

Центральный районный суд Кемерово продлил срок содержания под стражей шести фигурантам дела о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». Об этом сообщается на сайте суда.

Бывшему генеральному директору ООО «Системный интегратор» (поставщик систем безопасности) Игорю Полозиненко продлили арест до 25 сентября, его подчиненному Александру Никитину — до 26 сентября, владелице ТЦ Юлии Богдановой — до 25 ноября, его управляющей Надежде Суденнок — до 24 ноября, техническому директору компании-собственника Георгию Соболеву — до 24 ноября, а также охраннику работавшего в ТЦ ЧОПа Сергея Антюшина — также до 24 ноября.

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В конце июля было завершено предварительное следствие в отношении семерых обвиняемых по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня». Помимо указанных фигурантов дела следствие завершили в отношении начальника тушивших пожар спасателей Сергея Генина, которого обвиняют в ненадлежащем исполнении обязанностей по спасению людей.

Пожар в «Зимней вишне» произошел в конце марта. В результате погибли 60 человек, большинство из которых — дети.

Теги: Кемерово , Пожар , ТЦ
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