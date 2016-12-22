Порошенко передал генсеку ООН ноту о разрыве договора о дружбе с Россией

Украинский президент Петр Порошенко передал генсеку ООН Антониу Гутеррешу ноту о непродлении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко.
«Президент передал генеральному секретарю ООН ноту о решении Украины не продлевать действие договора о дружбе с Россией. Наша нота будет распространена в качестве официального документа Генассамблеи и Совета Безопасности ООН», — написал пресс-секретарь.
17 сентября Петр Порошенко подписал указ о прекращении действия договора о дружбе с Россией. При этом глава украинского МИДа Павел Климкин заявил, что в Киеве намерены пересмотреть все договоры с Москвой.
В свою очередь российский МИД выступил с заявлением о том, что отказ от автоматического продления договора является «антироссийским угаром» и вызывает сожаление. В дипломатическом ведомстве отметили, что Киев действует в ущерб не только отношениям двух стран, но и интересам самой Украины.
Договор между Россией и Украиной был заключен в 1997 году и вступил в силу. 1 апреля 1999-го. Срок действия этого документа неоднократно продлевался — сейчас он действует до 1 апреля 2019 года. В случае, если Россия или Украина не захотят его пролонгировать, договор утратит силу.