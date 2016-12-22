МИД назвал дату расторжения договора о дружбе с Украиной

Россия 25 сентября получила официальную ноту от Киева о непродлении Договора о дружбе. Об этом сообщил журналистам во вторник директор Второго департамента СНГ МИД России Андрей Руденко, передает ТАСС.

«Ноту нам принес в понедельник временный поверенный [в делах Украины]», — рассказал дипломат. «Это формальный отчет о том, что с 1 апреля договор перестанет действовать», — подчеркнул Руденко.

Об отправке этой ноты министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщал 21 сентября.

Ранее президент Украины Петр Порошенко подписал указ о разрыве договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией. Это соглашение было подписано президентами Борисом Ельциным и Леонидом Кучмой в 1997 году, ратифицировано Верховной радой в 1998 году, а Госдумой — в 1999 году. Срок действия первого срока договора истекал 1 апреля 2009 года. Однако, поскольку до 1 октября 2008 года ни одна из сторон не заявила о желании выйти из него, он был автоматически продлен еще на десять лет, до 2019 года. В том случае, если одна из сторон заявляет о нежелании его продлевать, договор прекратит действие 1 апреля 2019 года.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя решение Киева разорвать договор, отметил, что отношения России и Украины сложно еще «чем-то испортить». «Двусторонние отношения находятся в ситуации, которую, наверное, очень трудно чем-то испортить, в глубочайшем кризисе, и пока нет никаких факторов, которые говорили бы о наличии перспектив в нынешней ситуации к их нормализации», — сказал он. При этом глава пресс-службы Кремля отметил, что даже в контексте нынешнего кризиса было бы «неразумно» принимать шаги, которые нанесут дополнительный ущерб интересам обеих сторон.