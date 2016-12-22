Путин назвал нормальной ситуацию с выборами в Приморье

Президент Владимир Путин назвал нормальной ситуацию с выборами в Приморском крае. Об этом он заявил во время рабочей встречи с губернатором Сахалинской области Олегом Кожемяко, стенограмма опубликована на сайте Кремля.

По словам губернатора, в Приморье в связи с прошедшими выборами главы региона сложилась «не очень хорошая» ситуация. «Почему нехорошая? Нормальная ситуация», — сказал в ответ Путин.

Кожемяко также заявил о желании участвовать в выборах в Приморье. Глава государства отметил, что не имеет возражений и назначит его врио главы региона.

Выборы губернатора Приморского края прошли в два тура. Во втором приняли участие действующий врио главы региона Андрей Тарасенко, представляющий «Единую Россию», и кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. Победу одержал единоросс, разница в набранных голосах составила около 1,5%. Обе стороны обвинили друг друга в нарушениях.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова предложила признать выборы в Приморье недействительными. Местный избирком 20 сентября отменил результаты выборов, позднее Памфилова заявила о невозможности пересчитать голоса на губернаторских выборах. При этом она отметила, что, Тарасенко и Ищенко «потеряли доверие и дискредитировали себя в глазах избирателей», выразив надежду, что они не будут участвовать в следующих выборах.