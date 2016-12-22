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Памфилова заявила о невозможности пересчета голосов на выборах в Приморье
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Памфилова заявила о невозможности пересчета голосов на выборах в Приморье
Политика, 16:01
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Памфилова заявила о невозможности пересчета голосов на выборах в Приморье

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что пересчитать голоса на выборах в Приморье было невозможно из-за нарушений, передает корреспондент РБК.

Она отметила, что в территориальную избирательную комиссию (ТИК) Приморья после голосования доставили документы, включающие списки избирателей и протоколы голосования. Однако из-за возникшего «хаоса» эти материалы оказались «блокированными», а членов ТИК заставили покинуть помещение. В результате документы обнаружили без необходимых печатей.

«И когда мне горе-эксперты некоторые, простите, аналитики нагло врут в СМИ о том, что можно было это пересчитать, — пусть застрелятся за свою ложь», — сказала Памфилова.

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В первых двух турах выборов губернатора Приморского края участвовали действующий врио главы региона Андрей Тарасенко («Единая Россия») и кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. Изначально во втором туре лидировал коммунист, но после подсчета 99% протоколов действующий врио губернатора вырвался вперед. Стороны обвинили друг друга в нарушениях.

Позже эту информацию начали проверять в Следственном комитете, а глава ЦИК предложила признать выборы недействительными. 20 сентября приморский избирком отменил результаты голосования. После этого Памфилова заявила, что Ищенко и Тарасенко «потеряли доверие и дискредитировали себя в глазах избирателей». Она также выразила надежду, что оба они не будут участвовать в следующих выборах.

Теги: Элла Памфилова , Приморье , Выборы
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