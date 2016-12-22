Украинская прокуратура нашла незаконный трубопровод в Крым

Сотрудники правоохранительных органов Украины обнаружили и перекрыли трубопровод, который использовался для незаконной отправки воды из Херсонской области в «оккупированный» Крым, сообщается на сайте украинской Генпрокуратуры.

«Скважины, где осуществлялся отбор, находятся в 15 метрах от линии разграничения. По предварительным данным, замаскированная пластиковая труба была проложена до 2014 года и ведет к промышленному предприятию, которое находится сразу за линией разграничения», — говорится в сообщении.

В Генпрокуратуре уточнили, что нашли трубопровод в ходе досудебного уголовного производства в отношении ЗАО «Крымский Титан», расположенного на полуострове.

«По результатам проведенных обысков было обнаружено, что от одной из скважин проходит скрытый трубопровод через линию разграничения с оккупированной территории АР Крым в направлении завода ЧАО «Крымский Титан», — отметили в Генпрокуратуре.

По предварительным данным, в Крым могли доставлять 250 куб. м воды в час. В прокуратуре устанавливают причастных к организации скрытого водоснабжения.

«Крымский Титан» — крупнейший производитель диоксида титана в Восточной Европе, также там выпускают минеральные удобрения, серную кислоту, сульфат алюминия, жидкое натриевое стекло и железный купорос. В августе 2018 года предприятие стало причиной выброса загрязняющих веществ, который распространился на города Армянск и Красноперекопск. Сообщалось, что это произошло из-за того, что испарилось содержимое кислотонакопителя.

По факту инцидента было возбуждено уголовное дело о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов. Детям из Армянска и близлежащих сел продлили каникулы. Позже завод приостановил работу, а с 15 по 23 сентября в Армянске действовал режим чрезвычайной ситуации.