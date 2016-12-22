В Армянске сняли введенный из-за вредных выбросов режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации, введенный в Армянске после выброса вредных веществ, снят. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу администрации города Василия Телиженко.

Он заявил, что такое решение приняла комиссия муниципального уровня, поскольку превышений уровня вредных веществ за последнюю неделю не было зафиксировано. Уточняется, что отправленных в санаторий детей начнут возвращать 24–25 сентября.

В августе из-за проблем с кислотонакопителем произошел выброс загрязняющих веществ на предприятии «Крымский титан», после чего на листьях деревьев и металлических предметах появился маслянистый налет. После этого работу предприятия остановили, а детей было решено вывезти из города. 14 сентября в Армянске был введен режим чрезвычайной ситуации. СК России возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 247 УК (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов).

10 сентября украинская нацполиция заявила, что, по одной из версий, выброс был спланированной акцией России. В Киеве считают, что таким образом российские власти могли пытаться добиться разблокировки Северо-Крымского канала, который до 2014 года поставлял воду на полуостров. Позднее вице-премьер правительства Крыма Игорь Михайличенко заявил, что сброс неустановленных химических веществ мог произойти с территории сопредельного государства.