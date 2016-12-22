Козак заявил о готовности вернуть экономические отношения с Молдавией

Россия готова полностью восстановить экономические отношения с Молдавией на взаимовыгодной основе. Об этом заявил российский вице-премьер Дмитрий Козак на встрече с молдавским президентом Игорем Додоном, передает «Интерфакс».

«Мы готовы к полному восстановлению отношений с Молдавией, но на взаимовыгодной основе», — сказал Козак, отметив, что ранее молдавская сторона приняла решения, из-за которых российским предпринимателям ограничили доступ к рынку страны.

«Прагматичная позиция молдавского народа — расширение сотрудничества с Европой, но не надо рушить традиционные, сложившиеся экономические связи, потому что их разрушить легко, а восстановить невозможно», — добавил Козак, отметив, что сложившая ситуация является ненормальной.

В свою очередь Додон заявил, что Молдавии необходимо «дружить с соседями, но не дружить с кем-то против», и пообещал, что Кишинев будет отталкиваться от этой позиции как в политике, так и в экономике. По его словам, молдавские производители «просто не выживут» без рынков России, СНГ и Евразийского экономического союза.

«Все, абсолютно все бизнесмены, и наши, и российские говорят о том, что нужно минимизировать политические риски. Конечно, бизнес хочет работать вместе, но мы должны на уровне государства им в этом не то что помогать, но не мешать хотя бы», — добавил Додон.

Он подчеркнул, что межправительственная комиссия не проводила свою работу с ноября 2016 года, отметив, что такого не было за 27 лет с момента провозглашения независимости Молдавии.

В 2014 году, после того как Кишинев подписал соглашение о свободной торговле с Евросоюзом, Москва установила пошлины на ввоз мяса, овощей, фруктов, зерновых, сахара, пива и вина из Молдавии.