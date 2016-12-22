Оппозиция в Молдавии потребовала на акции протеста отставки правительства

В Кишиневе завершилась двухдневная антиправительственная акция. Ее участники подписали декларацию, в которой потребовали отставки кабмина. Также протестующие выступили за принятие в стране закона Магнитского

Фото: Мирослав Ротарь / Sputnik / РИА Новости

В Молдавии завершилась двухдневная акция протеста, приуроченная ко Дню независимости страны, сообщают местные порталы Noi.md и Newsmaker.

По итогам митинга в воскресенье возле памятника Штефану чел Маре в Кишиневе протестующие потребовали отставки правительства Павла Филипа, организации свободных выборов в парламент, а также расследования крупных коррупционных скандалов. При этом они устроили несколько маршей по центру столицы Молдавии, обвиняя центральные власти в воровстве.

Агентство «Интерфакс» сообщает, что помимо этого протестующие возложили на власти ответственность за обнищание населения, массовую миграцию, а также угрозу дальнейшего выполнения Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

Между тем издание Newsmaker.md указывает, что после принятия резолюции участники митинга послушали рэпера Main, который спел песню «Молдавская мечта» и решили остаться на главной площади на ночь, чтобы продолжить протест в понедельник.

27 августа в Молдавии является национальным праздником - днем независимости. Выходными в стране являются и следующие четыре дня.