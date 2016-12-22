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Додон отверг идею о «продаже гражданства Молдавии» за €350 тыс.
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Додон отверг идею о «продаже гражданства Молдавии» за €350 тыс.
Политика, 01:09
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Додон отверг идею о «продаже гражданства Молдавии» за €350 тыс.
Для привлечения инвестиций в страну подобную инициативу ранее выдвинули в молдавском парламенте. Додон опасается, что такой проект может привести к росту коррупции в стране. Подписывать его он не станет
Фото: Алексей Дружинин / ТАСС

Президент Молдавии Игорь Додон не одобрил инициативу республиканского правительства предоставлять гражданство страны за инвестиции. Подобный законопроект, как заверил глава государства, он не подпишет. Об этом Додон заявил в интервью телеканалу N4, видеозапись передачи опубликована на официальной странице канала в Facebook.

Идею предоставлять гражданство Молдавии иностранным гражданам, которые внесут безвозвратный вклад в €100 тыс. и инвестируют по меньшей мере €250 тыс. хотя бы в одну из областей стратегического развития страны, ранее в качестве одной из мер по выходу из кризиса предложило правительство республики. Премьер-министр Молдавии Павел Филипп в интервью радиостанции RFI затем утверждал, что в этом вопросе республика пошла «по пути, который был разработан и до сих пор применяется во многих европейских странах». Возможность того, что положения этого документа могут оказаться «противоречащими интересам Молдавии и ее партнеров», Филипп отверг.

«Применяются все фильтры, и не все могут приезжать, делать эти инвестиции и получать гражданство республики», — подчеркивал премьер, замечая, что в законопроекте прописаны «те же принципы, которые соблюдаются другими странами Европейского Союза».

«Вариант, предполагающий покупку гражданства Молдавии, не пройдет — я не допущу коррупции и не буду подписывать это решение», — отреагировал в свою очередь на подобную инициативу Додон. Для получения гражданства страны, как напомнил президент, сейчас существует четкая процедура: «прожить в стране несколько лет, сдать экзамены и так далее».

Вместе с тем, как заметил глава государства, процедура, согласно которой гражданство страны предоставляется инвесторам, действует во многих странах. Подобные формулы, как добавил Додон, могут принести в бюджет дополнительные миллионы. Однако при этом, как считает президент, в таком законе «должны быть фильтры, определяющие, кто именно может получить гражданство таким образом». Так, в программе получения гражданства за инвестиции, как считает президент Молдавии, должны иметь возможность принимать участие люди, которые не были обвинены Международным уголовным судом, не подвергались уголовному преследованию со стороны Интерпола, а также те, кто «не является потенциальной угрозой независимости или нацбезопасности Молдавии».​ В нынешней же редакции такой документ, как отметил Додон, по его мнению, может привести к росту коррупции.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Молдавия , гражданство , Игорь Додон
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