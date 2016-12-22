Конституционный суд Молдавии в четвертый раз отстранил президента Додона

Конституционный суд счел, что отказ Игоря Додона утверждать двух новых министров говорит о временной неспособности президента исполнять свои обязанности. С такой формулировкой главу Молдавии отстраняют от дел уже в четвертый раз

Игорь Додон (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Конституционный суд (КС) Молдавии временно приостановил полномочия президента республики Игоря Додона, его функция по назначению двух новых членов правительства будет передана председателю парламента или премьер-министру, сообщает издание Realitatea.md.

Такой вердикт судьи КС вынесли ответ на запрос группы депутатов от контролирующей парламент и правительство Демократической партии Молдовы (ДПМ).

Ранее премьер-министр Молдавии Павел Филип предложил президенту Додону кандидатуры новых руководителей для Министерства сельского хозяйства и Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты. Возглавить местный Минздрав, по мнению премьера, должна Сильвия Рада, а Министерство сельского хозяйства и регионального развития — Николай Чубука. Однако Додон их кандидатуры не поддержал.

Отказ президента от утверждения предложенных правительством министров суд приравнял ко «временной неспособности исполнять свои обязанности». «В этом случае полномочия главы государства могут быть делегированы председателю парламента или премьеру», — заявил председатель КС Михай Поалелунжь (цитата по ТАСС).

В очередной раз новые министры могут быть назначены без участия президента республики.

Додон назвал решение КС двойным беззаконием. ​«Конституционный суд допустил двойное беззаконие: свел на нет мою попытку остановить серьезное нарушение законодательства и позволил, чтобы это нарушение было совершено так называемым исполняющим обязанности президента», — написал он на своей странице в Facebook.

Додон также пишет, что суд не принял во внимание его аргументы против назначения. По словам Додона, Сильвия Рада не соответствует минимальным требованиям, выдвигаемым к госслужащим, по уровню образования и опыту, а Чубука не отвечает «критериям неподкупности».

​Додона уже трижды временно отстраняли от обязанностей решением Конституционного суда. В октябре 2017 года и в январе 2018 года эти отстранения были также связаны с отказом утвердить кандидатуры чиновников, предложенные правительством под руководством Филипа. Оба раза документы о назначении министров подписывал вместо президента спикер парламента Андриан Канду.

В третий раз, также в январе 2018 года, полномочия Додона были приостановлены, поскольку он неоднократно отказывался утвердить поправки к законам, которые ограничивали трансляцию российских телеканалов на территории Молдавии.

Противостояние президента с парламентским большинством и правительством республики продолжается не первый год. Главный предмет споров — внешняя политика. Додон выступает за сближение с Россией, а парламентское большинство и назначаемое им правительство ведут проевропейский курс.