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Конституционный суд Молдавии в четвертый раз отстранил президента Додона
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Конституционный суд Молдавии в четвертый раз отстранил президента Додона
Политика, 13:24
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Конституционный суд Молдавии в четвертый раз отстранил президента Додона
Конституционный суд счел, что отказ Игоря Додона утверждать двух новых министров говорит о временной неспособности президента исполнять свои обязанности. С такой формулировкой главу Молдавии отстраняют от дел уже в четвертый раз
Игорь Додон (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Конституционный суд (КС) Молдавии временно приостановил полномочия президента республики Игоря Додона, его функция по назначению двух новых членов правительства будет передана председателю парламента или премьер-министру, сообщает издание Realitatea.md.

Такой вердикт судьи КС вынесли ответ на запрос группы депутатов от контролирующей парламент и правительство Демократической партии Молдовы (ДПМ).

Ранее премьер-министр Молдавии Павел Филип предложил президенту Додону кандидатуры новых руководителей для Министерства сельского хозяйства и Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты. Возглавить местный Минздрав, по мнению премьера, должна Сильвия Рада, а Министерство сельского хозяйства и регионального развития — Николай Чубука. Однако Додон их кандидатуры не поддержал.

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Отказ президента от утверждения предложенных правительством министров суд приравнял ко «временной неспособности исполнять свои обязанности». «В этом случае полномочия главы государства могут быть делегированы председателю парламента или премьеру», — заявил председатель КС Михай Поалелунжь (цитата по ТАСС).

В очередной раз новые министры могут быть назначены без участия президента республики.

Додон назвал решение КС двойным беззаконием. ​«Конституционный суд допустил двойное беззаконие: свел на нет мою попытку остановить серьезное нарушение законодательства и позволил, чтобы это нарушение было совершено так называемым исполняющим обязанности президента», — написал он на своей странице в Facebook.

Додон также пишет, что суд не принял во внимание его аргументы против назначения. По словам Додона, Сильвия Рада не соответствует минимальным требованиям, выдвигаемым к госслужащим, по уровню образования и опыту, а Чубука не отвечает «критериям неподкупности».

​Додона уже трижды временно отстраняли от обязанностей решением Конституционного суда. В октябре 2017 года и в январе 2018 года эти отстранения были также связаны с отказом утвердить кандидатуры чиновников, предложенные правительством под руководством Филипа. Оба раза документы о назначении министров подписывал вместо президента спикер парламента Андриан Канду.

В третий раз, также в январе 2018 года, полномочия Додона были приостановлены, поскольку он неоднократно отказывался утвердить поправки к законам, которые ограничивали трансляцию российских телеканалов на территории Молдавии.

Противостояние президента с парламентским большинством и правительством республики продолжается не первый год. Главный предмет споров — внешняя политика. Додон выступает за сближение с Россией, а парламентское большинство и назначаемое им правительство ведут проевропейский курс.

Автор: Наталья Демченко.
Теги: Молдавия , Игорь Додон
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