Стивен Сигал рассказал о желании возглавить Приморье

Актер и спецпредставитель МИД России по вопросам гуманитарных отношений между Москвой и Вашингтоном Стивен Сигал заявил, что хотел бы возглавить Приморский край. Об этом он сказал в беседе с журналистами во Владивостоке, передает «РИА Новости»

Отвечая на вопрос, хотел бы он стать губернатором региона, Сигал ответил, что сделал бы это «с удовольствием», подчеркнув, что представляет интересы президента России Владимира Путина. Актер также отметил, что его предки по отцовской линии были «отсюда». «Я каждый раз хочу познавать Приморский край, увидеть больше. И стать вашим губернатором», — добавил Сигал.

Сигал получил гражданство России в ноябре 2016 года, а в августе 2018 года его назначили спецпредставителем МИД по вопросам российско-американских гуманитарных отношений. В министерстве отметили, что в задачи актера будет входить содействие развитию отношений Москвы и Вашингтона в сферах культуры, искусства, общественных и молодежных обменов.

Также, в августе Сигал зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя в Московской области. В системе СПАРК указано, что он занимается звукозаписью, изданием музыкальных произведений, работами в области исполнительных искусств и спорта, а также ведет зрелищно-развлекательную деятельность.

Ранее избирком отменил результаты второго тура выборов губернатора Приморского края, в которых участвовали действующий врио главы региона Андрей Тарасенко («Единая Россия») и кандидат от КПРФ Андрей Ищенко.

После подсчета 97% голосов Ищенко побеждал с 50,37% против 47% у Тарасенко. Однако, когда были обработаны 99% бюллетеней, действующий врио главы Приморья вырвался вперед. Обе стороны обвинили друг друга в нарушениях. Глава ЦИК Элла Памфилова предложила признать выборы недействительными, в Следственном комитете начали проверку информации о нарушениях.

20 сентября избирком Приморья отменил результаты выборов губернатора. Ищенко пообещал, что оспорит это решение в суде. Глава ЦИК рассказала, что следующее голосование в регионе пройдет через три месяца и выразила надежду, что в нем не будут участвовать нынешние кандидаты, которые «потеряли доверие и дискредитировали себя в глазах избирателя».