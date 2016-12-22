Актер Сигал стал спецпредставителем МИДа по гуманитарным связям с США

Американский актер, который имеет российский паспорт, будет заниматься развитием отношений между Россией и США в гуманитарной сфере, в сферах культуры, искусства, общественных и молодежных обменов

Фото: Alik Keplicz / AP

Министерство иностранных дел (МИД) России назначило американского актера Стивена Сигала специальным представителем ведомства по вопросам российско-американских гуманитарных отношений. Об этом говорится в сообщении, размещенном в официальном аккаунте ведомства в Facebook.

«Задача — содействие дальнейшему развитию российско-американских отношений в гуманитарной сфере, включая взаимодействие в сфере культуры, искусства, общественных и молодежных обменов и так далее», — уточняется в сообщении МИДа.

Ведомство подчеркнуло, что у Сигала будет общественно-политическая должность, за которую не предполагается денежное вознаграждение.

«​Тот самый случай, когда народная дипломатия встречается с дипломатией традиционной. В международной практике можно провести параллели с функциями послов доброй воли ООН», — добавили во внешнеполитическом министерстве.

Сигал, комментируя свое назначение, отметил, что у него всегда было желание сделать что-то для улучшения российско-американских отношений.

«Я неустанно работаю над этим в течение многих лет неофициально, и теперь я очень благодарен за возможность делать то же самое официально. Я искренне благодарен», — говорится в его сообщении, которое поступило в RT.

Стивен Сигал стал гражданином России в ноябре 2016 года. Президент Владимир Путин, вручая паспорт американскому актеру, заявил, что российское гражданство облегчит Сигалу реализацию его профессиональных планов, а также его общение с друзьями в России. Помимо российского и американского гражданства, он имеет сербский паспорт.