СК начал проверки по факту нарушений на выборах главы Приморского края

Сотрудники Следственного комитета по Приморскому краю начали доследственные проверки по факту нарушений во время первого тура выборов регионального губернатора. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

«В настоящее время уголовных дел пока не возбуждено. По второму туру выборов рассматриваются обращения, а по фактам нарушений в первом туре начаты доследственные проверки», — заявил представитель СК.

Первый тур выборов губернатора Приморского края прошел 9 сентября в единый день голосования. Однако по его результатам победитель определен не был. Во второй тур вышли кандидат от КПРФ Андрей Ищенко и кандидат от «Единой России» Андрей Тарасенко, занимающий должность врио главы региона.

Второй тур прошел 16 сентября. После подсчета 97% протоколов лидировал Ищенко с 50,37 против 47% у Тарасенко. Однако после подсчета 99% бюллетеней вперед вышел Тарасенко с 49%. Кандидат от КПРФ в знак протеста объявил голодовку. Обе стороны обвинили друг друга в нарушениях на выборах.

19 сентября глава Центризбиркома Элла Памфилова предложила признать выборы в Приморье недействительными в связи с большим числом выявленных нарушений, которые, по ее словам, допускали оба кандидата. При этом в Следственном комитете пообещали рассмотреть жалобы, касающиеся выборов главы Приморского края.