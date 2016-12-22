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Рыболовлев назвал слухами сообщения СМИ о его планах продать «Монако»
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Рыболовлев назвал слухами сообщения СМИ о его планах продать «Монако»
Бизнес, 11:02
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Рыболовлев назвал слухами сообщения СМИ о его планах продать «Монако»

Российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев не собирается продавать футбольный клуб «Монако» вопреки сообщениям французских СМИ. Об этом РБК сообщил официальный представитель Дмитрия Рыболовлева.

«Слухи о якобы ведущихся акционером ФК «Монако» Дмитрием Рыболовлевым переговорах о продаже его доли в монегасском клубе и о возможных планах по покупке футбольного клуба в английской Премьер-Лиге не соответствуют действительности», — сообщил представитель Рыболовлева, отметив, что миллиардер считает этот проект «важным и успешным».

О том, что Рыболовлев может продать «Монако», ранее сообщило французское спортивное издание Le10sport.com со ссылкой на свои источники. По данным портала, Рыболовлев рассматривает возможность продажи по причинам, которые не имеют отношения к эффективности инвестиций в футбольный клуб или его спортивным успехам: миллиардер заинтересован в покупке другого футбольного клуба из европейской Премьер-лиги, рассказали источники.

Le10sport также указывает, что слухи о предстоящей продаже «Монако» ходят давно, однако только сейчас они приобрели конкретное воплощение в виде поиска покупателя. По данным издания, на эту роль претендуют инвесторs из США и Объединенных Арабских Эмиратов, которые уже готовят официальные предложения Рыболовлеву.

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В июле 2018 года итальянское издание Calciomercato сообщало, что Рыболовлев ведет переговоры о покупке футбольного клуба «Милан». Представитель бизнесмена тогда прокомментировать эти сообщения отказался. Издание Football Italia при этом указывало, что приобретение «Милана» без продажи «Монако» может противоречить правилам УЕФА из-за потенциальной конкуренции между клубами в Лиге Европы и Лиге чемпионов.

Бывший владелец «Уралкалия» Дмитрий Рыболовлев приобрел 66,67% акций футбольного клуба «Монако» в 2011 году. Оставшаяся доля принадлежит князю Монако Альберу. В 2013 году миллиардер рассказывал, что до приобретения клуба думал о покупке английского «Манчестер Юнайтед», но отдал предпочтение «уникальному» княжескому клубу «с долгой и красивой историей».

В конце августа британская газета The Times сообщила о подготовке к продаже другого европейского футбольного клуба, принадлежащего российскому миллиардеру — «Челси» Романа Абрамовича. По данным издания, Абромович нанял инвестиционный банк для оценки ситуации с его продажей, так как больше не хочет владеть клубом в стране, где он не может легально работать из-за проблем с визой. При этом месяцем ранее, в июне, The Daily Mail сообщила, что Абрамович отказался продать «Челси» самому богатому человеку Великобритании Джеймсу Рэтклиффу за £2 млрд (примерно $2,7 млрд). В «Челси» информацию о подготовке к продаже не подтвердили.

Bloomberg рассказал о готовности Абрамовича продать «Челси» за £3 млрд
Бизнес

В конце сентября о возможной продаже «Челси» также сообщило агентство Bloomberg. По словам собеседников Bloomberg, Абрамович хотел бы получить за «Челси» £3 млрд ($3,5 млрд), но такого предложения пока не получил.

Кроме того, в начале августа еще один российский миллиардер Алишер Усманов, владевший 30% акций британского футбольного клуба «Арсенал», продал свою долю основному акционеру команды спортивному магнату Стэну Кронке.

Теги: ФК «Монако» , Дмитрий Рыболовлев
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