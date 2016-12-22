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Усманов продал свою долю в футбольном клубе «Арсенал»
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Усманов продал свою долю в футбольном клубе «Арсенал»
Бизнес, 09:59
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Усманов продал свою долю в футбольном клубе «Арсенал»
Борьба за акции футбольного клуба «Арсенал» между российским миллиардером Алишером Усмановым и спортивным магнатом Стэном Кронке завершилась. Усманов продал ему свой пакет за £550 млн, пишет Financial Times
Алишер Усманов (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Российский миллиардер Алишер Усманов продал свой 30-процентный пакет акций английского футбольного клуба «Арсенал» основному акционеру команды спортивному магнату Стэну Кронке, пишет Financial Times.

За долю Усманова в клубе Кронке, который владеет в США баскетбольной командой Denver Nuggets, футбольной Colorado Rapids, хоккейной Colorado Avalanche, а также профессиональным клубом по американскому футболу Los Angeles Rams, заплатил £550 млн, уточняет издание. Сделка ознаменовала завершение многолетнего акционерного конфликта между основными владельцами.

Ранее в мае газета сообщала, что Усманов предлагал Кронке выкупить его почти 70-процентную долю в «Арсенале» за $1,3 млрд, однако сделка не состоялась.

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Позже издание со ссылкой на источники сообщило, что Усманов смирился с невозможностью стать единственным крупным владельцем «Арсенала» и ищет покупателя на свой пакет акций.

В октябре 2017 года Усманов отклонил предложение американского бизнесмена о выкупе его пакета акций за £525 млн. «Я всегда был и буду оставаться ярым сторонником Arsenal, и я вижу, что мой 30-процентный пакет является важным аспектом защиты интересов болельщиков в клубе», — говорил тогда Усманов, подчеркивая, что готов продать свою долю любому покупателю, разделяющему его взгляды, но не Кронке.

Усманов приобрел акции клуба в 2007 году. Покупка была совершена через компанию Red and White Holdings Ltd, совладельцами которой были сам Усманов и его партнер Фархад Мошири. Позже миллиардер выкупил долю Мошири в компании. Сначала Усманову принадлежало 14,5% акций «Арсенала», которые обошлись ему в ₤75 млн (более $150 млн), а позже Усманов увеличил свою долю в клубе до 30,04%, что сделало его вторым по величине акционером ФК.

При этом миллиардер неоднократно пытался стать основным владельцем клуба, выкупив долю у Кронке, однако постоянно получал отказ.

СМИ часто писали о противостоянии двух миллиардеров за право управления клубом. В интервью Forbes в 2012 году Усманов заявил, что в момент покупки «не представлял всей глубины конфликта между акционерами». Тогда же он заявил, что не собирается расставаться с акциями клуба. «С точки зрения инвестиционной перспективы эта инвестиция уже очень успешна: оценка клуба выросла с £300–400 млн, когда мы покупали акции, до £700–800 млн сегодня. Однако дело не в этом. Я — болельщик, и я не собираюсь когда-либо продавать этот пакет, так как это клуб, который я считаю лучшим в мире», — сказал Усманов.

В рейтинге российских миллиардеров журнала Forbes 2018 года Усманов занял десятую строчку, его состояние издание оценило в $12,5 млрд.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Алишер Усманов , Клубы , купля-продажа
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