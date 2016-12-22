Роухани упрекнул Трампа за «игру словами»

Президент Ирана Хасан Роухани в интервью телеканалу CNN заявил, что его американский коллега Дональд Трамп, ранее назвавший его прекрасным человеком, «играет словами и не приведет нас к каким-либо решениям». По его словам, комплимент прозвучал из уст лидера страны, которая является «ведущим государственным спонсором террора».

Ранее Трамп написал в своем Twitter: «Несмотря на просьбы я не собираюсь встречаться с президентом Ирана Хасаном Роухани. Может быть, когда-нибудь в будущем. Я уверен, что он прекрасный человек!». В ответ Роухани заявил, что не просил о встрече с Трампом «ни в этом, ни в прошлом году». «Мы никогда не обращались с такой просьбой», — подчеркнул президент Ирана.

Отношения Вашингтона и Тегерана ухудшились после того, как в мае Трамп объявил о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), заключенного еще в 2015 году между Ираном, Россией, США, Китаем, Британией, Германией и Францией. Согласно сделке, Иран прекращал свою ядерную программу в обмен на снятие санкций.

В августе США возобновили действие антииранских санкций. Госсекретарь США Майк Помпео 22 сентября заявлял, что у администрации Трампа нет оснований для начала переговоров с властями Ирана.

Выступая 25 сентября на 73-й Генассамблее ООН, Трамп также коснулся иранской темы, пообещав ввести дополнительные ограничения против Тегерана 5 ноября. «Мы не можем позволить основному спонсору терроризма в мире обладать самым опасным оружием», — подчеркнул президент.