Помпео заявил об отсутствии оснований у США для переговоров с Ираном

Администрация американского президента Дональда Трампа не имеет оснований для начала переговоров с иранскими властями. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу MSNBC.

По его словам, смена государственного строя в Иране не является частью политики Трампа. Помпео заявил, что Вашингтон предлагает Тегерану перестать наносить ракетные удары по Саудовской Аравии, поставлять вооружение проиранской группировке «Хезболла» и «прекратить являться крупнейшим в мире государством, спонсирующим терроризм». Госсекретарь подчеркнул, что США пойдут на переговоры с Тегераном только после того, как он выполнит эти требования, «но мы не видим признаков того, что Иран сдает назад».

Ранее спецпредставитель Госдепартамента США по Ирану Брайан Хук заявлял, что в Вашингтоне надеются заключить новое соглашение по ядерной и ракетной сделкам с Ираном. «Новое соглашение, которое мы надеемся заключить с Ираном, не будет личной договоренностью между двумя правительствами, как последнее [Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД], мы рассчитываем на договор», — сказал Хук.

СВПД был заключен летом 2015 года между Ираном, Россией, Китаем, США, Великобританией, Германией и Францией. Согласно плану, Тегеран отказывался от собственной ядерной программы в обмен на снятие санкций. В мае 2018 года Трамп объявил о выходе из ядерной сделки. В августе посол США в Великобритании Роберт Вуд Джонсон призвал Лондон также выйти из СВПД. Тогда же США возобновили действие санкций против Ирана.