Бывшие владельцы «Югры» обжалуют решение апелляционного суда в пользу ЦБ

Бывшие акционеры банка «Югра» намерены подать кассационную жалобу на решение суда о законности действий Центробанка, в июле объявившем о введении временной администрации в «Югре». Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении пресс-службы Алексея Хотина, который был основным акционером банка.

Ранее Девятый арбитражный апелляционный суд отказался удовлетворить жалобу бывшего руководства банка «Югра» на введение временной администрации в банк в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Суд постановил, что ЦБ действовал в рамках закона.

Бывшие владельцы «Югры» считают, что Арбитражный суд «допустил грубейшие нарушения» во время заседаний по делу, формально подошел к его рассмотрению и не стал требовать документов, которые могли бы подтвердить соблюдение «Югрой» требований ЦБ. «Кроме того, апелляционный суд отказался привлечь к участию в деле Генеральную прокурату, которая вынесла в адрес ЦБ протест против обжалуемого приказа, и рассмотреть дело по правилами первой инстанции», — говорится в сообщении бывших владельцев «Югры».

План финансового оздоровления банка мог бы доказать суду, что временная администрация была введена в банк незаконно, а также мог бы дискредитировать «как сам Банк России, так и методы, принимаемые им для оздоровления банковской системы», считает экс-председатель правления банка «Югра» Дмитрий Шиляев. Однако суд решил план оздоровления, разработанный ЦБ, не рассматривать — как и документы, которые могли бы показать, что «Югра» требования регулятора исполняла.

Временная администрация в банке «Югра» была введена решением Центробанка 10 июля, а спустя 18 дней ЦБ отозвал у «Югры» лицензию. На момент отзыва лицензии банк «Югра» занимал 30-е место среди российских банков по объему активов и 15-е — по объему вкладов.

Решение регулятора о введении временной регистрации в банк попыталась оспорить Генпрокуратура, которая назвала действия ЦБ «безосновательными» и указала, что выплата компенсаций вкладчикам банка «нанесет бюджету ущерб».

Однако 20 июля Банк России направил в Генпрокуратуру «материалы, подтверждающие позицию» ЦБ в отношении «Югры» и спустя еще неделю лицензию у банка отозвал.

