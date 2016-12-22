Дума поручила комитетам запросить в ЦБ и Генпрокуратуре данные о «Югре»

Госдума на заседании 21 февраля поручила комитетам запросить в ЦБ и Генпрокуратуре данные о результатах работы временной администрации банка «Югра». Соответствующее поручение было принято на заседании, передает корреспондент РБК.

Думскому комитету по финансовому рынку поручено запросить информацию в ЦБ о работе временной администрации банка и о наличии активов, реализация которых позволит удовлетворить требования вкладчиков. Также должна быть запрошена информация о количестве физических лиц, размер вкладов которых превышает 1,4 млн руб., и об общей сумме этих вкладов и перспективах удовлетворения требований по ним.

Комитету по безопасности поручено запросить в Генпрокуратуре информацию о выявленных во время проверок в отношении «Югры» нарушениях, а также о проверках, которые проводились во время работы временной администрации. Кроме того, ГП должна представить информацию о наличии на момент проведения проверок активов, реализация которых поможет удовлетворить требования вкладчиков, суммы вкладов которых превышают страховой лимит. Инициаторами поручения выступили депутаты Владимир Сысоев, Андрей Андрейченко, Николай Антошкин, Данил Шилков (ЛДПР), Николай Брыкин и Александр Василенко («Единая Россия»).

Госдума поддержала протокольное поручение по ситуации с выплатой вкладов вкладчикам банка «Югра». Депутаты приняли его без обсуждения и возражений.

Центробанк ввел временную администрацию в «Югре» 10 июля. 19 июля приказы ЦБ в отношении банка опротестовала Генпрокуратура. Решения Банка России были безосновательными и нанесут серьезный ущерб бюджету, пришли к выводу в надзорном ведомстве. 28 июля Центробанк отозвал лицензию у «Югры».